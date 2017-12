TĂRÂM DE POVESTE şi spirit de sărbătoare în căminele studenţilor de la USMF. Ingeniozitatea le-a adus şi premii (FOTO)

Deşi au foarte mult de învăţat în această perioadă, studenţii Universităţii de Medicină "Nicolae Testemițanu" din Capitală s-au mobilizat şi au creat în cămine o adevărată atmosferă de sărbătoare. Tinerii au pus mână de la mână şi au împodobit bradul, au amenajat holurile şi scările. Iar pentru a da un exemplu, cei mai buni au fost premiaţi.



Amenajat în stil tradiţional, căminul studenţesc Nr. 8 arată ca o casă părintească şi aduce aminte de serile petrecute la părinţi şi bunici. Studenţii au pus pe mese prosoape, iar sub brad - un covor moştenit de la străbunica uneia dintre studente. Pentru ca atmosfera sa fie şi mai deosebită, tinerii au îmbrăcat costume populare.



"Am utilizat ceea ce am găsit la bunica, cheltuieli minime. În total am lucrat aproape două săptămâni pentru că în fiecare seară pregăteam câte ceva", a spus Ana Maria Ghilaş, studentă anul şase Facultatea Sănătate Publică USMF Nicolae Testemiţeanu.



Efortul a fost apreciat cu locul întâi la concursul "Cel mai frumos cămin în haine de sărbătoare".



Al doilea loc le-a revenit studenţilor care locuiesc în căminul Nr. 17. Ei au cucerit juriul cu un brad improvizat din zeci de globuleţe care atârnă în aer, dar şi cu acest câine confecţionat manual din mii de bucăţele de hârtie.



"Câinile l-am făcut timp de o săptămână, am lucrat împreună cu vreo şapte fete şi băieţii au ajutat de asemenea. Este un mod de meditaţie, odihnă dacă putem spune aşa", a menţionat Olga Melenciuc, studentă în anul II la Medicina Generală USMF Nicolae Testemiţeanu.



Al treilea loc l-au obţinut studenţii din căminul Nr. 2. Tinerii s-au ales cu premii băneşti, pe care spun că le vor folosi tot pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile de trai în cămin:



"Vom vorbi şi vom cumpăra ceva necesar".



"Sunt nespus de bucuros că studenţii au depus o muncă enormă. Cred că vom folosi banii pentru a procura o instalaţie de filtrare a apei".



Concursul se organizează deja de şase ani.