Tarabele de la piețele din țară, luate cu asalt de cumpărători în ajun de Revelion

Forfotă mare în pieţele din ţară. În ajun de Anul Nou, moldovenii se grăbesc să facă ultimele pregătiri pentru masa de sărbătoare. Gospodinele îşi doresc produse proaspete, motiv pentru care au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri.

În Piaţa Centrală din Capitală, la primele ore ale dimineţii, tarabele au fost luate cu asalt de cumpărători. La mare căutare au fost fructele, legumele, carnea, ouăle şi dulciurile.



"- Ce am cumpărat bun, totul e aici. Roşii, chiperi, ceapă, maioneză, cartofi, salam, ciuperci marinate. Cu o mie de lei nu o să ne ajungă, mai avem ceva cumpărat de mai înainte. Două feluri de pizza o să facem, două salate mari. - Cum de nu aţi cumpărat mai devreme?

- Eram la lucru, ieri seara m-am întors în Moldova."



"- De toate câte un pic. Carne, o bucăţică, mandarine, de toate. Am făcut răcituri, am făcut o salată, şubă, nişte pârjoale. - Cum vi se par preţurile? - Foarte scump. Scump."



Iar dacă unii vor avea o masă copioasă de Revelion, alţii spun că vor sărbători modest.



"Am să fac cartofi şi am să risc să fac şi prăjiţi. Vreau să iau, dacă m-ar ajuta Dumnezeu, coloană vertebrală de somon şi o înăbuş în ceaun cu nimic, poate jumate de pahar de oţet."



Speriaţi de preţuri, mulţi au cumpărat doar strictul necesar.



"- Cum vi se par preţurile? - Piperate, dar asta e în toată lumea. Asta întotdeauna ei măresc preţurile la sărbători."



titre "Preţurile sunt foarte mari, nu ştiu cum să trăim mai departe. Ştiţi, am cheltuit trei mii de lei, dar nu pot să spun că masa e bogată."



Comercianţii sunt nemulţumiţi de vânzările slabe din această perioadă. În anii trecuţi, înainte de Revelion, rămâneau cu tarabele goale, acum însă sunt puţini cumpărători.



"Bate vântul în Piaţă, bate vântul, nu ai cui îi vinde. Avem tot de-al nostru, dar nu se vinde."



"Faţă de anii precedenţi, îndeobște, vânzările sunt tare slabe. Drumurile sunt foarte rele, nu sunt locuri de parcare la piaţă. Se duc la magazine, acolo este parcare, totul este comod."



Vânzătorii de legume spun că nu au majorat preţul la produse.



"Preţurile sunt tot aceleaşi. Nu s-a scumpit cu absolut nimic. Preţurile sunt bune, nu aş spune. Roşia cum a fost aşa şi a rămas. Oamenii nu au bani, îmi pare că de la serviciile comunale şi de asta nici nu vin la piaţă. Toţi vor să achite facturile."