Ţara noastră va primi un nou ajutor. Este vorba de 615 milioane de euro

Ţara noastră va primi un nou ajutor, de 615 milioane de euro, în cadrul Platformei de sprijin, iniţiată de România, Franţa şi Germania. Din această sumă, peste 432 de milioane de euro sunt granturi. Despre asta a anunţat luni, la Bruxelles, ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, înainte de Consiliul Afacerilor Externe. Angajamentele financiare au fost făcute vinerea trecută la Bucureşti, în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.



"Pe de o parte, am reușit să obținem angajamente în jur de 615 milioane de euro, din care 432 de milioane de euro - granturi pentru Moldova. Pe de altă parte, am consolidat rolul acestei Platforme ca instrument de sprijinire a reformelor în Republica Moldova, deoarece i s-a acordat și statutul de candidat și trebuie să facă reforme."



La Bucureşti, au participat delegații din 33 de state membre ale Uniunii Europene, ale G7, ale Asociației Europene a Liberului Schimb, peste zece organizații internaționale, instituții financiare, instituții europene și agenții ale ONU.

Concomitent, mai multe grupuri de lucru au abordat problemele pe care le are ţara noastră, inclusiv situaţia umanitară a refugiaţilor ucraineni, fenomenul corupţiei, securitatea energetică şi managementul frontierelor.

Prima Conferință de sprijin pentru Republica Moldova, din aprilie, de la Berlin, s-a încheiat cu un angajament pentru un pachet de ajutor financiar de peste 695 de milioane de euro şi pentru acordarea de sprijin politic Moldovei, în contextul generat de războiul din Ucraina.