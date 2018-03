Ţara noastră are copii inteligenţi! MENSA Moldova a lansat o campanie prin care îi descoperă pe tinerii cu un IQ foarte dezvoltat

Sunt copii speciali, cu inteligenţă înnăscută, iar acum vor avea posibilitatea să interacţioneze cu alţi semeni care sunt la fel. Organizaţia MENSA Moldova a lansat o nouă campanie de recrutare, prin care îşi propune să-i descopere pe cei cu un IQ foarte dezvoltat.



Alexandrina Moraru a venit la concurs însoțită de mama sa. Fata s-a hotărât să participe după ce a făcut un test asemănător online și a obținut punctaj maxim: "Sinceră să fiu, doresc să plec în afara țării, pentru că la liceul unde studiez, științele reale le învăț în engleză și mi-ar fi ușor să merg mai departe, de exemplu, în țările europene."



Mama Alexandrinei este foarte mândră de ea. Elena Lavreniuc spune că fiica ei era de mică foarte bună la școală și nu a avut niciodată nevoie de ajutor la rezolvarea temelor. Când și-a dat seama că fetiţa prea isteață pentru vârsta ei, a decis să-i dezvolte potențialul, deşi recunoaşte că nu e ușor să ai un copil special.



"A fost o fire mai retrasă și a fost mai închisă în sine, adică ea venea, se ocupa strict de teme, nu prea avea dorința de a comunica și de a avea mulți prieteni", a menţionat Elena Lavreniuc, mama Alexandrinei.



Dinu Cumpăt are 15 ani și este pasionat de industria constructoare de mașini. Nu se crede un băiat genial, dar a început a socoti de la cinci ani. Acum, e cel mai bun din clasă la fizică, iar uneori îşi contrazice chiar şi profesoara.



"Când apar astfel de momente chiar încerc să-i spun profesorului și dacă greșesc, cer scuze, dacă nu, profesorul se bucură și îmi mulțumește", a spus Dinu.



MENSA Moldova le dă șansa celor ca Alexandrina sau Dinu să cunoască cu persoane cu IQ ridicat și să-și împărtășească experiența.



"Acesta, în general, a fost un vis al copilăriei mele. Mereu încercam să ajung la MENSA, să ajung la această societate cred că pentru un anumit statut, dar în primul rând, pentru un punct forte în CV-ul meu care influențează mult", a explicat Dinu.



Participanții au fost supuși la un test pe bază de imagini. Cei care în urma concursului vor demonstra că au un IQ mai mare decât media pe ţară vor fi înscriși oficial în organizația persoanelor cu un coeficient înalt de inteligență.



"Deci, cei care vor obține acest scor de peste 132 vor adera și vor intra în comunitatea internațională care acum are peste 130 de mii de membri în peste o sută de țări", a declarat Marian Onică, președintele MENSA Moldova.



Rezultatele vor fi analizate în România, iar peste câteva zile, acestea vor fi făcute publice. Organizatorii promit să facă astfel de competiții de două ori pe an. Doritorii trebuie să se înscrie în prealabil și să achite o taxă de o sută de lei. În România, această organizaţie numără deja peste șapte sute de membri.