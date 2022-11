Ţara noastră adăugă o comedie în colecţie. Filmările s-au desfăşurat la Chişinău cu actori din Moldova, Ucraina şi Rusia

Ţara noastră adăugă o comedie în colecţie. Pelicula întitulată "Maior Perdunescu", care va fi lansată la 17 noiembrie, este o parodie a serialelor poliţieneşti, iar eroul principal este un poliţist care luptă împotriva corupţiei, în timp ce structurile statului sunt capturate de mafie. Filmările s-au desfăşurat la Chişinău cu actori din Moldova, Ucraina şi Rusia.



Regizorul filmului este Iurii Stîţcovschii din Odesa, devenit cunoscut datorită serialului "Calambur". Pelicula a fost filmată acum zece ani. Proiectul era conceput să fie un serial, însă, din cauza maidanului de la Kiev, a rămas fără finanţare. Regizorul ucrainean povesteşte că a decis, la începutul acestui an, să monteze un film din acele trei episoade filmate, material pe care nu voia să-l piardă. Războiul i-a jucat festa.



"Montam filmul sub sunetele sirenelor şi ale rachetelor care zburau deasupra noastră. Este foarte trist că atmosfera generală a încurcat la împlinirea scopurilor iniţiale", a spus IURII STÎŢCOVSCHII, regizor.



Cu toate acestea, regizorul a obţinut patru premii internaţionale pentru cea mai bună comedie la festivalurile din Tokyo, New York, Los Angeles şi Santa Barbara.



"Nu este un film senzaţional. Dar e unul distractiv, ca să poţi râde sîmbătă seara, când vrei să primeşti plăcere vizionând o comedie", a dezvăluit IURII STÎŢCOVSCHII, regizor.



Actorul Igor Chistol a jucat în rolul poliţistului care luptă cu corupţia. Spune că nu i-a fost dificil să-i dea viaţă eroului său.



"Este un luptător înflăcărat cu corupţia, dar toate operaţiunile care au fost întreprinse de el, toate le-a prăbuşit. De fiecare dată o ia de la capăt şi asta e ghinionul lui, este un poliţist ghinionist", a explicat IGOR CHISTOL, actor.



Majoritatea scenelor au fost filmate noaptea, pentru o atmosferă intrigantă a filmului.



"Nu eram restrânşi de scenariu, scenariul era ca un motiv, era un fel de premisă, în rest s-a improvizat foarte mult. Multe scene le ajustam după cum ne plăcea nouă, în special cu Igor Caras, care este un actor de mare talent şi cu el e mare plăcere să fii în cadru", a mai spus IGOR CHISTOL, actor.



Rolul de băiat rău i-a revenit actorului Alexandr Shyshkin.

"Sunt un mafiot, nimeni nu mă poate prinde, face fapte rele, cardinalul negru al statului, geniu rău şi ies mereu uscat din apă. Sunt imposibil de prins. Este o parodie pentru toate filmele de acţiune, seriale despre poliţie, unde toţi aleargă, împuşcă, sar şi prind băieţii răi. Va fi superb dacă telespectatorii vor râde la film şi vor lua emoţii pozitive. Este greu să filmezi o comedie. Ba chiar se filmează rar", a menționat ALEXANDR SHYSHKIN, actor.



Premiera filmului "Maior Perdunescu" se anunţă pentru 17 noiembrie pe diferite platforme online.