Ţara în care guvernul s-a aliat cu cetățenii pentru a-i ajuta să mănânce sănătos

Guvernul olandez a lansat o aplicaţie pe care clienţii o pot folosi în magazine pentru a afla care produse sunt mai sănătoase şi speră să revoluţioneze comerţul modern.

Aplicaţia le va permite cumpărătorilor să verifice informaţiile legate de nutrienţi, calorii, carbohidraţi sau sare, potrivit Centrului pentru Nutriţie din Olanda. Orice consumator poate descărca gratuit aplicaţia cu ajutorul căreia poate scana codul de bare al produsului alimentar şi în mod automat îi vor apărea informaţii despre acesta. Apoi în mod manual poate introduce numele unui produs similar pentru a putea compara ingredientele sau datele nutriţionale. Se pot introduce până la 3 alimente. Clienţii pot alege şi magazinul în care sunt astfel încât aplicaţia să poată lua în considerare şi produsele marcă proprie ale supermarketului. Au fost magazine care nu au vrut să furnizeze nicio informaţie guvernului olandez. Lidl este unul dintre acestea. Informaţiile din aplicaţie sunt verificate şi actualizate zilnic, scrie gustarte.ro.

Cu ajutorul aplicaţiei, utilizatorii pot afla şi dacă un anumit produs alimentar face parte din programul olandez de alimentaţie sănătoasă "Disc of Five". Acesta este inspirat din ţările scandinave şi recompensează producătorii care prin alimentele lor aduc un beneficiu sănătăţii populaţiei. Nu sunt incluse produsele care au prea mult zahăr, grăsimi trans sau saturate sau prea puţine fibre. Dacă un consumator va scana un produs care nu face parte din programul "Disc of Five", aplicaţia îi va recomanda în mod automat unul din această categorie sau un mod de a-l consuma pe cel ales care să afecteze cât mai puţin sănătatea.

Centrul pentru Nutriţie din Olanda este înfiinţat de Guvernul Olandez pentru a promova alimentaţia sănătoasă, sigură şi sustenabilă.