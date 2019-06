Țara în care călugării vor putea vinde pe internet

Călugării belgieni din ordinul trapist care produc unul dintre cele mai apreciate sortimente de bere din lume s-au orientat spre vânzările online pentru a se asigura că producţia lor - realizată în serie limitată - va ajunge direct la iubitorii acestei băuturi artizanale şi nu la speculanţi, informează Reuters.Abaţia Sfântul Sixtus, în care trăiesc 19 călugări, produce bere din anul 1839 şi a început să o vândă către public în 1878, însă în serie limitată şi cu vânzări controlate, pentru a se asigura că procesul de fabricare a berii nu prevalează în faţa vieţii monahale şi nu produce mai mulţi bani decât are nevoie mănăstirea.După Al Doilea Război Mondial, călugării belgieni au optat pentru a-şi vinde produsul artizanal doar în faţa porţilor abaţiei, în loc de a le comercializa în barurile locale.Odată cu avântul luat de berile artizanale şi cu site-urile care elogiau berea lor, Westvleteren XII, considerată una dintre cele mai bune din lume, călugării belgieni au implementat în 2005 un sistem de rezervări prin telefon.Clienţilor le este permis să comande două lăzi de bere de colecţie, însă nu au dreptul la mai mult de o achiziţie într-un interval de 60 de zile.Cumpărătorii au descoperit însă metode pentru a eluda aceste reguli, folosind numere diferite de telefon pentru a cumpăra cantităţi mai mari decât limita admisă, iar în unele cazuri au vândut la preţuri uriaşe berea astfel achiziţionată."În locul blocajelor rutiere am avut parte de telefoane blocate, odată cu dezvoltarea pieţei gri, iar oamenii vindeau berea noastră uneori cu marje uriaşe de profit", a explicat abatele Manu Van Hecke.Incluzând un depozit financiar, o ladă cu 24 de beri costă 60 de euro (2,50 de euro per sticlă). Călugării belgieni cer clienţilor să nu vândă aceste beri artizanale unor terţi, însă la Bruxelles berea Westvleteren XII ajunge să coste cel puţin 12 euro.Călugării din această abaţie au dezvăluit că au aflat recent că o singură sticlă din berea lor s-a vândut la Dubai cu preţul de 300 de euro.Vorbind despre această situaţie neplăcută pentru ordinul trapist, renumit pentru regulile sale de conduită extrem de severe, călugărul Godfrid a spus că picătura care a umplut paharul a fost reprezentată de un eveniment ce a avut loc anul trecut, când un supermarket olandez a stocat 7.200 de sticle de Westvleteren XII şi le-a vândut, cu ajutorul unei reclame în care apăreau călugări, cu preţul de 9,95 euro fiecare."Acest lucru ne-a deschis ochii cu adevărat. A fost un fel de semnal de alarmă, care ne-a arătat că situaţia era extrem de gravă, întrucât o companie a putut să cumpere astfel de volume. Ne-a deranjat cu adevărat", a spus călugărul Godfried, unul dintre puţinii călugări din abaţie care au ales să şi bea din berea pe care o produc în mănăstire.Abaţia belgiană s-a orientat de acum la un sistem de rezervări online, conceput pentru a implementa mai eficient limita de două lăzi achiziţionate la intervale de cel puţin 60 de zile.Cumpărătorii trebuie să se înregistreze online şi prioritate vor avea aceia dintre ei care au aşteptat cel mai mult după ultima achiziţie realizată, scrie agerpres.ro Pentru prima dată, ei vor putea şi să aleagă şi să combine cele trei sortimente de bere Westvleteren fabricate în abaţie: o bere blondă cu concentraţie de alcool de 5,8%, sortimentul Ale 8% şi, cel mai faimos dintre sortimentele abaţiei, Dark Ale 10,2%.Călugării belgieni recunosc că noul sistem, care va fi lansat la sfârşitul acestei luni, nu va duce la o eliminare completă a speculanţilor, însă, cel puţin, pentru aceştia va fi mult mai dificil să achiziţioneze cantităţi mari de bere.Ei speră, de asemenea, că noul sistem îi va ajuta pe cumpărătorii din străinătate să îşi plaseze comenzile mult mai uşor, chiar dacă aceşti clienţi vor fi nevoiţi să se deplaseze la abaţie pentru a-şi ridica berea comandată.