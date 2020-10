Țara care are cea mai mare rată de infectare din lume. 60% dintre testele efectuate sunt pozitive

Argentina are cea mai mare rată de pozitivare din lume, potrivit datelor furnizate de Universitatea Oxford. 60% dintre testele efectuate sunt pozitive, transmite digi24.ro.

Rata mare de pozitivare din Argentina este pusă pe seama testelor puține efectuate precum și a măsurilor slabe de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus.

Argentina are 809.728 de cazuri de COVID-19, de la începutul pandemiei, cu o medie zilnică de 12.500 de infecții în ultima săptămână. Țara a trecut de 20.000 de decese săptămâna trecută.

Profesioniștii din domeniul medical au declarat că nivelurile scăzute de testare și restricțiile puține impuse de autorități au dus la o rată uriașă de pozitivare de aproape 60%.

„Există izolare? Nu există. Se fac suficiente teste? Nu, nu se fac”, a declarat pentru Reuters Carlos Kambourian, medic pediatru în orașul Buenos Aires.

Prin comparație, statul New York are o populație de 20 de milioane, jumătate din populația din Argentina, dar efectuează 100.000 de teste pe zi, de patru ori mai mult decât numărul din Argentina. În statul New York, rata de pozitivare este puțin peste 1%.

Kambourian a adaugat ca au existat putine modalitati de întărire a serviciilor de sănătate: „Cu siguranță nu se aplică strategii pentru a opri pandemia”, a adaugat el.

O sursă a ministerului sănătății din Argentina a declarat că numărul mare de teste pozitive a fost rezultatul programului de testare care se concentrează pe contactele celor cunoscuți ca fiind infectați. Guvernul s-a angajat să crească numărul testelor.

Argentina are cel de-al optulea cel mai mare număr de cazuri de COVID-19 din lume și se află în prezent în primele cinci categorii de cazuri și decese noi în medie pe 7 zile. America Latină a fost cea mai afectată regiune din lume în ceea ce privește cazurile de COVID-19 și decesele provocate de coronavirus.