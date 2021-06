Ţara Bâtlanilor din Pădurea Domnească - un colţ de rai pe malul Prutului (FOTOREPORT)

Pe malul râului Prut mai este o ţară. Zeci de familii de păsări îşi cresc acolo puii şi revin în fiecare an oricât de greu ar fi drumul spre casă. E vorba de Ţara Bâtlanilor din Pădurea Domnească. Pentru specialişti aceasta este o colonie de păsări care stă acolo din martie şi până în octombrie. Pentru oamenii din preajmă sunt nişte vecini oneşti şi paşnici, iar admiratorii de frumos vorbesc despre acest loc ca despre un colţ de rai.



Bâtlanii, o specie de păsări de baltă, îşi fac cuiburi pe stejarii din apropierea satului Balatina, raionul Glodeni, o zonă rezidenţială protejată de stat.



"Avem stârcul cenuşiu, avem stârcul de noapte şi egreta mică. Egreta care este introdusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Deci, cel mai numeros este stârcul cenuşiu, reprezintă nucleul coloniei", a declarat vicedirectorul rezervaţiei Pădurea Domnească, Sergiu Bucătaru.



În pofida schimbărilor climatice, păsările revin an de an aici.



"Acum 15 ani, aici era o colonie de bâtlani. Specialiștii spun că din cauza uscării arborilor, păsările îşi părăsesc cuiburile. Acum, bâtlanii și-au făcut cuiburi la câțiva metri distanța, mai aproape de Prut."



"Au fost ani când au fost şi peste 350 de cuiburi. La moment, în anul precedent, conform inventarierii în colonie sunt peste 110 cuiburi, peste 100, dar sunt populate 52 de cuiburi", spune vicedirectorul rezervaţiei Pădurea Domnească, Sergiu Bucătaru.



Bâtlanii trăiesc doar în perechi şi îşi hrănesc împreună puii cu peşte şi broaşte din râu.



"O familie care depune ouăle, femela depune ouă, iar cu hrana puilor se ocupă ambii. Deci, îi hrănesc până puiul devine matur şi deja când începe a zbura singuri se hrănesc şi pleacă toamna în ţările calde."



Dacă doriţi să ajungeţi în Ţara Bâtlanilor trebuie să ştiţi că drumul nu este deloc uşor. Veţi avea nevoie de un ghid, iar rarele inundaţii din lunca Prutului vă pot ţine la distanţă de această lume minunată a bâtlanilor.