Ţânţarii, tot mai agresivi. Numărul moldovenilor care se adresează la medic a crescut cu 50 la sută

Numărul adresărilor la medic în urma înțepăturilor de țânțari a crescut cu aproape 50 la sută în ultimele două săptămâni. Specialiștii explică acest lucru prin faptul că ploile din ultima perioadă au dus la înmulțirea lor. Cei mai afectați sunt copiii care au pielea sensibilă.

Părinții spun că în ultima vreme, țânțarii au devenit mai activi:



"Sunt foarte multe înțepături în acest an. Eu mă uit după copil și la mine, sunt foarte multe. Este o cremă specială pe care o iau din farmacie. Probabil este din China, dar ajută foarte bine".



"Țânțarii au devenit mai mari și înțepăturile nu sunt plăcute, îndeosebi la copii. Se inflamează foarte repede".



"Cu țânțarii luptăm cu plasture, cu diverse creme pentru copii. Ne străduim să avem grijă. Prin parcuri ne plimbăm doar ziua, iar la vilă seara".



Alergologii susțin că oamenii sunt mai predispuși la alergie, iar printre cauze se numără modul de viață sau alimentația proastă. În cazul în care apare senzația de sufocare și dureri mari de cap, atunci este vorba de alergie în urma înțepăturii, care necesită un tratament de urgență.



"Dacă observați că edemul crește, crește excesiv, mai ales dacă edemul are o localizare pe față, în regiunea buzelor sau în regiunea limbii, atunci optimal ar fi să chemați serviciul de urgență", a declarat Tatiana Gorelco, șefa Secției Alergologie, IMC.



Doctorul spune că insectele identifică victima după miros, iar aroma de mâncare atrage țânțari.



"Să nu îmbrăcăm haine de culori foarte aprinse, fiindcă culorile aprinse sunt atractive pentru insecte, mai ales atunci când ieșim la plimbare în parc sau pădure", a explicat Tatiana Gorelco.



Înțepăturile țânțarilor pot fi prevenite cu ajutorul cremelor sau soluțiilor pe care le găsim în farmacii.



"Aparatele electrice care împiedică aplicarea pe piele a anumitor creme, soluții care ar putea da anumite reacții. Deja începând cu un an avem produse sub formă de creme, spray-uri, lăptișoare care pot fi aplicate pe piele în funcție de vârstă", a precizat Marta Zlatan, farmacist.



Farmaciștii recomandă produse cu efect calmant, în cazul în care ați fost înțepat de țânțar. Prețurile variază între 50 și 250 de lei.



"Gel pe bază de aloe care are priorități calmante, hidratante, anti-iritante. Apa termală la fel are efectul acesta de calmare și anti-iritant și la fel este comod pentru întreaga familie și mai sunt folosite uleiurile cu efect răcoritor", a punctat Marta Zlatan, farmacist.



Șeful întreprinderii municipale "Spații Verzi", Serghei Carp, afirmă că în Capitală, parcurile și zonele unde este apă periodic sunt stropite cu soluții speciale, dar acestea nu pot nimici țânțarii definitiv.