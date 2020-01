Tânărul din Costeşti, omorât în bătaie în noaptea de Revelion, a fost condus pe ultimul drum

Tânărul de 21 de ani din Costeşti, Ialoveni, care a fost omorât în bătaie în noaptea de Revelion de câţiva consăteni, a fost condus azi pe ultimul drum.

Cu flori şi lumânări în mâini, sute de oameni: rude, prieteni dar şi colegi de liceu au venit să-l conducă pe ultimul drum pe Dumitru, care avea butoniere de nuntă în piept. Acesta visa să-şi întemeieze o familie, însă aşa şi nu a mai ajuns să se căsătorească. Soarta a fost mult prea cruntă cu el, susţin apropiaţii.



"E cutremurător ce s-a întâmplat, cred că Dumitru este deja durerea la tot satul. Sperăm că făptaşii să fie pedepsiţi, şi Dumitru să-şi găsească locul alături de Dumnezeu".



"Noi suntem prieteni ai familiei. Dar asta e o tragedie pentru tot poporul nostru, nu doar pentru sat, pentru rude. Chiar să-i iai zilele omului?"



Aproape tot satul a venit la înmormântare. Oamenii spun că au pierdut un om cu suflet mare.



"Un băiat haios, un băiat care ridica dispoziţia cred că la toţi colegii şi care făcea zilele mult mai frumoase".



"E dureros. Am pierdut o persoană cu suflet mare. Nu ar trebui să plece atât de devreme şi în aşa mod".



Rudele şi prietenii băiatului consideră că acest caz nu este investigat aşa cum trebuie şi se încarcă muşamalizarea acestuia. Ei spun că vor organiza luni, 13 ianuarie, la ora 14:00, un protest.



"Vrem să mergem atât la poliţie să se investigheze cazul corect, pentru că avem dubii că nu este ceva curat".



"E un caz care încearcă să fie muşamalizat,ceea ce este nedrept. În generale pentru că asta ar fi un pericol pentru toată populaţia".



Tânărul de 21 de ani a fost ucis în bătaie în noaptea de Revelion de câţiva consăteni. Băiatul a fost lovit în cap cu picioarele sub privirile a cel puţin 15 persoane care au intervenit abia atunci când nu se mai mişca. Victima s-a stins din viaţă la spital, în data de 5 ianuarie. Doi suspecţi au fost reţinuţi de poliţie: un minor de 16 ani şi un tânăr de 21, care are la activ 6 dosare penale. Ambii se află în arest preventiv şi riscă ani grei de puşcărie.