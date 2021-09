Tânăra lovită pe trecerea de pietoni şi-a revenit din comă. Cum se simte Anastasia

Tânăra de 20 de ani, lovită de o maşină chiar pe trecerea de pietoni, şi-a revenit din comă după aproape o lună. Anastasia Grecu este conştientă şi învaţă acum din nou să mănânce şi să meargă.



Părinţii şi iubitul Anastasiei aşteptau cu sufletul la gură momentul în care tânăra va deschide ochii.



"Am fost foarte fericiţi că a trecut cea mai grea etapă, pentru că atunci când era în comă nu ştiam ce va urma. Deja după când am văzut că poate mişca mâinile, picioarele şi toate părţile corpului lucrează şi sunt active ne-am bucurat foarte mult", a declarat Sergiu Heghea, iubitul Anastasiei.



Singura şansă la o viaţă normală pentru Anastasia este să urmeze un tratament de reabilitare la o clinică privată din Germania. Are nevoie pentru asta de aproape 130 de mii de euro.



"Părinţii tot au pus în vânzare unele bunuri pe care le au pentru ca să ajungă suma şi deja aşteaptă şi ei să le vândă pentru ca să ajungă bani pentru tot ce este necesar. Suntem recunoscători până la cer pentru tot ce au făcut şi deja ne rugăm ca următoarea etapă, oamenii să mai facă un efort pentru a ne ajuta să trecem şi de reabilitare pentru a o ajuta să revină la viaţa pe care o avea până la accident", a mai spus Sergiu Heghea.



Cei care doresc să împartă din puţinul pe care îl au pot face o donaţie în conturile bancare afişate pe ecran.

În 10 august, Anastasia a fost lovită în plin de un automobil, când traversa strada pe trecerea de pietoni de pe strada Valea Crucii. Şoferul, un bărbat de 69 de ani, este cercetat în stare de libertate. Prietenii Anastasiei susţin că acesta circula cu viteză excesivă. Anastasia Grecu a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală unde a fost operată, apoi a fost transferată la un spital privat.