Tânără din Germania, grav rănită într-un accident cu ATV-ul, în Apuseni

O tânără din Germania a suferit multiple traumatisme după ce s-a răsturnat cu un ATV într-o râpă, fiind surprinsă sub acesta, într-o zonă greu accesibilă de pe raza comunei Arieşeni, în Munţii Apuseni, au informat, vineri, reprezentanţi ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Alba, citaţi de Agerpres.



Potrivit lui Claudiu Costea, în urma unei alarmări primite prin sistemul naţional de urgenţă 112, salvatorii montani din cadrul Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspo Alba au intervenit ca echipă de prim răspuns pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea dintr-o zonă greu accesibilă a unei tinere în vârstă de 19 ani, de cetăţenie germană.



"Aceasta a suferit multiple traumatisme în urma unui accident cu ATV-ul, răsturnându-se cu acesta într-o râpă. Evenimentul a avut loc pe raza comunei Arieşeni, în satul Bubeşti, pe un drum comunal. Intervenţia a fost dificilă deoarece ningea abundent, iar accidentata se afla la circa 15 metri sub drum pe un teren foarte înclinat. Victima acuza dureri în zona toracelui, menţionând că în timpul căderii a fost surprinsă sub ATV", a transmis Claudiu Costea.



Salvamontistul a adăugat că, după izolarea termică a victimei şi stabilizarea acesteia, "extracţia s-a efectuat pe abrupt", unde apoi fata a fost predată unui echipaj SMURD şi transportată la UPU.



La locul incidentului au mai intervenit şi organele de poliţie şi Jandarmerie, a mai precizat Claudiu Costea.