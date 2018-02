Talentat la 80 de ani. Un meșter popular din Sărata Galbenă confecționează naiuri, fluiere și cavale

Nu se consideră nici muzician vestit și nici tâmplar iscusit, însă este maestrul care face lemnul să cânte. Vorbim despre meșterul popular, Andrei Solomon din Sărata Galbenă, Hîncești, care confecționează naiuri, fluiere și cavale, care sunt și ele niște niște fluiere, doar că mai mari.

La cei 80 de ani, moș Andrei se laudă cu mii de fluiere, dintre care unele au ajuns la artiști din America și Europa.

Zilnic, meșterul popular Andrei Solomon petrece în atelierul său cel puțin patru ore. De când a început să practice meșteșugăritul, bărbatul a confecționat peste 2.000 de fluiere, circa de 40 naiuri și aproximativ de 30 cavale. Basarabeanul care face lemnul sa cânte spune că pentru a executa un instrument de calitate este nevoie de multă iscusință, dar și timp.



Deși de meserie este de fapt electrician, Andrei Solomon spune că de mic copil a îndrăgit muzica, mai ales că și a făcut parte din mai multe ansambluri folclorice. Au trecut ani de zile, însă dragostea pentru instrumente nu a dispărut. Pentru prima dată a pus mâna pe lemn și ustensile la 43 de ani.



"Aici mâna trebuie să se dea. Ca să sune fluierul, depinde cum îl șlefuiești, cum faci șlefuiala înăutru, depinde și de la dispozitivul de suflat. Nu o să îl faci cumsecade nu o să se sufle", a spus meșterul popular, Andrei Solomon.



Pentru a face un instrument de calitate, uneori ai nevoie de câteva săptămâni, ne spune maestrul.



"Naiul să îl fac, naiurile greu se fac. Acum dacă așa să stau pe dânsul într-o săptămână îl strâng numai și încă o săptămână să îi fac acestea. Un fluier cam două ceasuri de vreme. Cavalul mai greu", a spus meșterul popular, Andrei Solomon.



Prețul pentru un fluier ajunge până la 150 de lei, un caval costă 300 de lei, iar pentru un nai de la meșterul Andrei Solomon va trebui să vă goliți buzunarele cu trei mii de lei. Bărbatul spune că le vinde atât în țară, cât și peste hotare.



"Am fluiere și în America, am trei naiuri în America. Am în Anglia un nai, în Africa. Fluierile mele au ajuns pe toate meredianele", a spus meșterul popular, Andrei Solomon.



În casa familiei Solomon, nu trece zi fără de muzică, mai ales că înainte de a preda un instrument muzical, el trebuie minuțios verificat.