TALENT RECUNOSCUT. Proiectul unui arhitect moldovean, premiat la Moscova

Proiectul arhitectului moldovean Maxim Kalujac este unul dintre cele 3 câştigătoare ale prestigiosului concurs de la Moscova "ARCHDAILY & STRELKA".

Proiectul este sediul Centrului Industriilor Creative ARTCOR din Chişinău inaugurat acum câteva luni și care a costat 13 milioane de lei.



"Acum doi ani, a fost concursul de arhitectură pentru conceptul acestui Centru Creativ. Proiectarea și coordonarea au durat aproximativ șase luni şi încă o jumătate de an, construcția acestui Centru", a spus MAXIM KALUJAC, arhitect.



Noua clădire de 2 etaje e ridicată în curtea Academiei de Arte Plastice din centrul Chişinăului, pe o suprafaţă de aproape 1000 de metri pătrați şi are şi un spaţiu pentru expoziții. Iar acoperișul neobișnuit e locul preferat al arhitectului.



"Am planificat o zonă verde aici. Vor fi și copaci în ghivece, este planificat iluminatul şi instalarea mobilierului", a spus MAXIM KALUJAC, arhitect.



Banii pentru construcţia centrului au fost alocaţi de Ministerul Culturii, Educației și Cercetării și de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională.



În interiorul Centrului de Creație atrag atenţia picturile artiștilor moldoveni, care au lucrat direct pe pereți și absolut gratuit.



"Am căutat oamenii potriviţi, am formulat conceptul, ce anume vrem să fie. În final, au fost aleşi cinci artiști, fiecare cu stilul propriu, am vrut să fie diversitate", a spus MAXIM KALUJAC, arhitect.



Săptămânal la centrul ARTCOR se desfăşoară expoziții și evenimente culturale.