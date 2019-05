Tabloul dezolant din România după o ploaie: Case dărâmate, drumuri distruse şi oameni rămaşi pe drumuri

Case dărâmate, drumuri distruse, maşini duse de viitură şi oameni rămaşi pe drumuri. Aşa arată tabloul dezolant din patru judeţe din România - Bistriţa - Năsăud, Maramureş,Timiş şi Mureş după o ploaie care a durat doar o oră. Potrivit observator.tv, pompierii au fost solicitaţi pentru a scoate apa din peste 100 de case, 15 beciuri, 372 de curți și 9 obiective sociale.



Într-un sat din judeţul Mureş, cantitatea de apă a ajuns la 50 de litri pe metru pătrat, iar în unele localităţi din judeţul Bistriţa, puhoaiele au depăşit un metru şi jumătate.

Zeci de oameni au rămas blocaţi în case până la venirea pompierilor, iar mai multe maşini care erau parcate au fost luate de apă. Un bărbat a urcat de frică într-un copac până când a fost ajutat de salvatori. Aceştia au intervenit şi pentru a

scoate dintr-o curte plină cu apă o femeie cu un copil.



"Au zdrobit tot. Şi în curte, şi în grădină, peste tot. Pom, vie, absolut tot."



În circa 50 de localităţi, a bătut grindina.



"S-o întunecat, o fost negru, venind din sus şi dintr-o dată o venit o ropotă de ploaie cu gheaţă. Am o copilă de 11 ani. Ea şi acuma încă plânge."



"Pe geam. A curs apa, s-o umplut curtea şi a venit înapoi pe geam."



Câteva localităţi din Bistriţa Năsăud şi Maramureş rămân sub cod roşu de inundaţii până deseară. De asemenea, meteorologii români au emis o avertizare cod galben de averse şi descărcări electrice în 12 judeţe, valabilă până duminică.