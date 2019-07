Tablou SUMBRU la Comrat după FURTUNA de ieri. Oamenii povestesc cu groază despre cele văzute (FOTOREPORT)

O furtună violentă a făcut prăpăd la Comrat. Intemperia a lăsat aproape 100 de case şi blocuri de locuit fără acoperiş.

Oamenii spun că astfel de fenomene au văzut pentru prima dată şi povestesc cu groază despre momentele în care foile de arderie zburau pe sus:



"Va trebui să reparăm de la zero, vântul a smuls totul, lemnul de protecţie... E straşnic acolo".



"Nu avem lumină nici acum. Aştept... Acasă am frigiderul plin cu mâncare, se poate strica".



Fără acoperiş au rămas şi unele instituţii din oraş. Furtuna a dat peste cap lucrările de la grădiniţa numărul 7, aflată în reparaţii.



"Când am ieșit afară, am văzut că vântul a dus acoperișul în grădină. Muncitorii au spus că este plin cu găuri și următoarea ploaie va ajunge în grupe", a precizat Anna Panaitova, directoarea grădiniței nr. 7 or Comrat.



Puhoaiele au afectat circa 15 kilometri de drum. Pe unele porţiuni s-a făcut dezastru, iar stratul de nămol şi pietrișul este de câţiva centimetri.



"Drumurile noastre după ploi sunt strașnice. Cele centrale încă sunt bune, dar pe străzile mici e imposibil de mers. Vă implor, faceți măcar ceva", a spus o localnică.



Autorităţile din Comrat încearcă să evalueze pagubele şi spun că vor ajuta oamenii cu materiale de construcţii pentru a repara cele stricate.



"Noi am negociat cu cei care trăiesc aici să-i ajutăm cu materialele şi ei cu lucrul. Ne ducem acolo cu experţii şi vom vedea cum putem repara acoperişul grădiniţei numărul 7. Am rămas practic fără drumuri. Reparăm deja a treia oară anul acesta", a declarat Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat.



Cea mai grea misiune au avut-o salvatorii. Aceştia au intervenit pentru a ridica arborii şi firele de electricitate căzute în mai multe localităţi, dar şi a pompa apa din subsoluri.

În Basarabeasca, un copac a căzut peste o conductă de gaz, iar în Cimişlia, un arbore a blocat un drum naţional. Şi mai grav a fost în Sadaclia, unde vântul a smuls zeci de foi de ardezie de pe acoperişul liceului şi al casei de cultură din localitate .

Peste 50 de foi de ardezie au fost smulse şi de pe acoperişul căminului cultural din satul Săiţi din Căuşeni, iar în localitatea Tocuz, acelaşi raion, 200 de metri pătraţi de ţiglă metalică de pe grădiniţa din sat a fost deteriorată parţial. Responsabilii din teritorii urmează să estimeze prejudiciile înregistrate.

