Tablou de basm la Washington. În Capitala Statelor Unite au înflorit cireşii japonezi

Embed:

Explozie de aromă şi culoare în Capitala Statelor Unite odată cu înflorirea cireşilor japonezi, fapt ce vesteşte sosirea primăverii. Oamenii au profitat de temperaturile prietenoase şi au ieşit în parcul din zona lacului Tidal. Mulţi dintre ei au filmat şi au făcut poze pentru a imortaliza tabloul de basm.



"Ştiam că au înflorit cireşii şi am decis să venim, deşi încep să strănut. Este spectaculos ce vedem aici. Acum am aflat că pomii au fost un cadou pentru ţara noastră în 1912 din partea Japoniei."



"Nu am mai văzut până acum aşa frumuseţe. Îmi plac enorm, deşi încep să strănut de la florile de cireş, la fel ca mama mea."



"Fiica mea e în vacanţă de primăvara şi am decis să venim în parc să ne relaxăm. Petrecem timpul minunat aici. Asta e ceea ce ne-am dori să facem mereu."



Responsabilii parcului din capitala Washington au prevăzut că cireşii vor înflori, în proporţie de 70 la sută, la începutul lunii aprilie. Totuşi, vremea favorabilă a grăbit acest moment. În 1912, autorităţile din nipone au dăruit Statelor Unite 12 soiuri de cireşi japonezi. Aceştia au fost plantaţi în zona bazinului Tidan.