Taberele din Europa, tot mai populare în rândul elevilor din Moldova. Care sunt preţurile pentru un sejur

Taberele din Europa sunt din ce în ce mai populare în rândul elevilor de la noi, deşi preţul e de trei ori mai mare decât la o tabără din ţară. Cele mai populare sunt cele din Grecia şi Bulgaria, pentru că acolo e şi mare şi munte şi sunt mai aproape de ţara noastră.

Aproape 1.000 de elevi din raionul Ungheni au fost în ultimii ani în vacanţa de iarnă şi de vară în cele 2 ţări împreună cu profesorii din şcoală.



"Anul trecut am mers în Grecia cu un grup de 30 de elevi. Copiii au rămas foarte mulţumiţi şi impresionaţi pentru că am mers în Halkidiki. Copiilor chiar le-au plăcut a fost o experienţă de neuitat. Anul acesta vrem deja să explorăm altă zonă a Greciei", a menţionat Vera Mihail, profesoară de limbă română.



În Bulgaria e cea mai mare tabără pentru copii din Europa. Acolo, adolescenţii au la dispoziţie un bazin olimpic de 50 de metri, sală de atletism, cinematograf, teren de volei, fotbal, minigolf, planetariu digital şi vor învăţa limba engleză. Copiii primesc cinci mese pe zi şi vor fi cazaţi câte şase în cameră. Costul pentru 8 zile, cu tot cu transport este de 250 de euro.



"Complexul dispune de o plajă de 7 km cu salvamari. Grupul este însoţit de un grup de adulţi, la fiecare 15 tineri revine câte un supraveghetor, care are grijă de ei", a precizat Mihai Ceban, operator de turism



Multe solicitări sunt şi pentru Grecia. Acolo copiii au parte de diferite activităţi sportive, lecţii de engleză şi excursii.

Oferte sunt şi în România. La Poiana Braşov, copiii plătesc 300 de euro pentru 7 zile într-un hotel de 4 stele. Iar în Ucraina, copiii pot pleca la Bukovel.



"Este o tabară Artek Summer. Este o tabără renumită, de artek toţi au auzit. Plecarea este din Lvov. Preţul este de 1400 de euro", a precizat Mariana Grajdeanu, operator de turism.



Cei care îşi permit, îşi pot trimite copiii în tabere de odihnă luxoase din Marea Britanie, Franţa, Elveţia şi Austria. Preţurile ajung şi la 2 mii de euro, cu transport aerian inclus.



"Anume în Austria învaţă limba germană, dansul vienez, au karaoke. Pentru că elevii sunt de la 12 la 17 ani se fac şi diferite traininguri de dezvoltare personală", a declarat Mariana Grajdeanu, operator de turism.



Taberele pentru copiii îşi deschid porţile odată cu începerea vacanţei. Preţul mediu pentru şapte zile la o tabără de odihnă de la noi din ţară este de 1.500 de lei pentru şapte zile. Aici sunt incluse diverse activităţi sportive şi cursuri de limbă engleză.

Pentru taberele din străinătate, părinţii trebuie să întocmească o procură pe numele supraveghetorului.