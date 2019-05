TABĂRĂ DE SCULPTURĂ la Condrița. 8 artişti plastici din ţară şi de peste hotare participă la eveniment

8 artişti plastici din ţară şi de peste hotare participă la prima ediţie a Taberei Internaționale de Sculptură "Drumul Crucii", găzduită de Mănăstirea Condriţa.

Până la sfârşitul lunii, în curtea lăcaşului sfânt vor putea fi admirate opt sculpturi în piatră. Organizatorii evenimentului îşi propun ca acesta să devină o tradiţie.



Prima ediție a Taberei Internaționale de Sculptură "Drumul Crucii" a pus în faţa artiştilor în faţă misiunea de a ciopli compoziţii pe teme religioase. Cei opt sculptori au ajuns la Mănăstirea Condriţa acum câteva zile. Printre aceştia am întâlnit-o şi pe moldoveanca Parascovia Popa Donoi, care locuieşte de ani buni în Irlanda.



"Am pus denumirea lucrării "Păstorii de suflete". Doi păstori. Aş vrea să îl fac şi pe al treilea, şi pe al patrulea dar luând în consideraţie mărimea pietrei am decis să fac doar doi", a spus PARASCOVIA POPA DONOI, sculptor.



Nicolae Ovidiu Popa a venit de la Bucureşti. Artistul nu este pentru prima dată în ţara noastră, iar ideea acestei tabere de sculptură l-a atras.



"Lucrarea este posibil să se numească sfânta împărtăşanie sau epicleză şi reprezintă jertfa Mântuitorului. Este o mână, va fi o mână poate uşor atipică. Linguriţa respectivă într-adevăr reprezintă în acelaşi timp şi jertfa Mântuitorului dar şi acea mare posibilitate pe care ne-a oferit-o", a spus NICOLAE OVIDIU POPA, sculptor.



Organizatorii îşi propun ca evenimentul să devină o tradiţie.



"Anul acesta este prima ediţie a taberei internaţionale de sculptură de la Mănăstirea Condriţa. În perspectivă avem de gând în fiecare an să continuăm această tradiţie astfel punând baza primului parc de sculpturi pe temă religioasă din ţară", a spus STANISLAV DUDUCIUC, organizator.



Administratorul Mănăstirii Condriţa şi duhovnicul acesteia spun că sculpturile din curte vor fi un câştig pentru lăcaşul sfânt.



"Eu vreau în felul ăsta ca când creştinul intră pe teritoriul mănăstirii el să simtă că a intrat pe teritoriul mănăstirii. Să vadă înafară de ziduri şi tot ce mai este acolo, să vadă ceva mai adevărat adică monumente, să mai vadă icoane", a spus VECEASLAV ŞPAC, administrator Mănăstirea Condriţa.



"Toate aceste sculpturi stimulează acest simţ religios. Contribuie la faptul ca omul să devină poate mai liniştit, mai bun, mai iertător până la urmă", a spus VLADIMIR TRELEA, duhovnic.



Tabără Internațională de Sculptură de la Condrița se va încheia în data de 26 mai.