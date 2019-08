TABĂRĂ CU DOR DE MOLDOVA. 100 de tineri din diasporă participă la Programul "DOR"

100 de tineri moldoveni, stabiliţi în diferite colţuri ale lumii, au venit să-şi revadă ţara de origine şi au pornit în cea mai mare aventură a verii, care va avea loc în satul Molovata, Dubăsari. Timp de nouă zile, alături de alţi adolescenţi care locuiesc în Moldova, aceştia vor participa la diverse activităţi pentru a cunoaşte mai bine cultura şi tradiţiile noastre.

Alberta are 13 ani şi este stabilită în Franţa, alături de familia sa, de la vârsta de doar doi ani. Ea spune că ştie puţine lucruri despre Moldova, dar speră că tabăra "DOR" o va ajuta să descopere mai multe tradiţii şi obiceiuri.



"Sper că o să împărtăşim împreună lucrurile, activităţile care ne plac în Moldova, pentru că gusturile noastre sunt diferite. Cel mai mult îmi este dor de mâncarea de aici."



Iar Adriana locuieşte de şapte ani în Italia. Tânăra participă pentru al doilea an consecutiv la tabăra "DOR". Ea spune că experienţa este una de neuitat şi şi-a făcut aici mulţi prieteni cu care ţine legătura, chiar dacă îi desparte mii de kilometri.



"Vom vorbi cu toţii în limba română. Eu şi în Italia acasă vorbesc doar română. În acest an vom merge la Orheiul Vechi, ne vom întâlni cu personalităţi din Moldova, vom vizita şi Parlamentul, dar şi Guvernul."



Cei mai emoţionaţi au fost părinţii, care au venit să-şi petreacă odraslele.



"Este un lucru foarte bun că avem aşa o tabără, copiii în familie vorbesc doar limba română, la şcoală deja portugheza. Se străduie să nu uite niciodată tradiţiile şi obiceiurile moldoveneşti. "



Organizatorii taberei spun că în acest an copiii vor avea ore de istorie şi limbă română, precum şi alte activităţi culturale.



"În premieră în acest an la "DOR" vom avea ore de limba română şi istorie. Copiii vor avea activităţi culturale, vor cunoaşte Orheiul Vechi, vor vizita Guvernul şi Parlamentul, iar de Ziua Independenţei vor face o horă în Piaţa Marii Adunări Naţionale", a declarat Nadejda Zubco, consultant principal Biroul de Relaţii cu Diaspora.



La cea de-a şaptea ediţie a Programului "DOR" participă 100 de tineri din 23 de ţări, cu vârstele cuprinse între 12 şi 17 ani.