T-Systems, divizia de servicii IT a grupului german Deutsche Telekom, va concedia 10.000 de angajaţi. Care este motivul

, scrie agerpres.ro. T-Systems a fost ani de zile divizia problemă a celui mai mare grup de telecomunicaţii din Europa, marjele sale de profit fiind constant sub presiune.Americanul Al-Saleh, adus anul acesta pentru a redresa T-Systems, a declarat în cadrul unei întâlniri cu angajaţii la sediul central din Bonn, că în Germania vor fi reduse 6.000 de locuri de muncă şi vor fi închise majoritatea sediilor diviziei IT."Programul de concedieri va fi scump deoarece vrem să-l facem cât mai suportabil posibil - dar această investiţie îşi va arăta roadele", a declarat Al-Saleh.Concedierile, anunţate prima dată de publicaţia germană Handelsblatt, au provocat o reacţie furioasă din partea celui mai important sindicat german al funcţionarilor publici, Verdi. "În loc să ne concentrăm pe un nou program de viitor, noi anunţăm reduceri de costuri fără logică, concedieri masive şi închiderea în masă a sediilor", a afirmat şeful serviciilor IE din cadrul Verdi, Michael Jaekel.Al-Saleh şi-a stabilit un termen de doi ani pentru a readuce pe profit divizia IT, a cărei capitalizare bursieră este estimată la şapte miliarde de euro.Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că Al-Saleh le-a spus angajaţilor că vrea să realizeze economii de 600 de milioane de euro, bani care vor fi investiţi astfel încât divizia IT să redevină profitabilă. Din cele peste 200 de sedii ar urma să rămână în urma reorganizării doar 20.Joi, acţiunile Deutsche Telekom au închis în scădere cu 0,6% la Bursa de la Frankfurt.Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeană de telecomunicaţii, cu operaţiuni în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est, inclusiv în România.Grupul controlează 40% din acţiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la rândul său, deţine 54,01% din Telekom România.La jumătatea lunii august 2014, Romtelecom şi Cosmote România au anunţat că vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom România, iar produsele şi serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.