T-Systems, divizia de servicii IT a Deutsche Telekom, va concedia 5.600 de angajaţi din Germania

, scrie agerpres.ro. T-Systems a fost ani de zile divizia-problemă a celui mai mare grup de telecomunicaţii din Europa, marjele sale de profit fiind constant sub presiune.Acordul, semnat după luni de negocieri intense, reprezintă o realizare pentru americanul Al-Saleh, adus anul acesta pentru a redresa T-Systems."Acum este clar ce măsuri vom implementa", a anunţat un purtător de cuvânt, precizând că primele înştiinţări privind concedierile vor fi trimise angajaţilor săptămâna viitoare.Al-Saleh, care şi-a acordat un termen de doi ani pentru a redresa compania cu o capitalizare bursieră estimată la şapte miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari), vrea ca acei 600 de milioane de euro economisiţi în urma concedierilor să fie investiţi în servicii digitale şi de cloud.Conform acordului, 3.765 de angajaţi vor fi concediaţi până la sfârşitul lui 2020 şi, dacă afacerea nu redevine profitabilă până atunci, vor fi reduse încă 1.200 de posturi în 2021. Dintre cele aproximativ 230 de sedii, ar urma să rămână în urma reorganizării doar 25.De asemenea va fi redus numărul angajaţilor din afara Germaniei şi în viitoar se vor face angajări doar din Ungaria, Slovacia şi India. În prezent, T-Systems are pe plan global 37.500 de angajaţi.Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeană de telecomunicaţii, cu operaţiuni în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est, inclusiv în România.Grupul controlează 40% din acţiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la rândul său, deţine 54,01% din Telekom România.La jumătatea lunii august 2014, Romtelecom şi Cosmote România au anunţat că vor fi reprezentate comercial prin intermediul brandului Telekom România, iar produsele şi serviciile vor fi oferite sub brandul 'T'.