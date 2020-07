Swarovski va concedia 1.000 de angajați. Care este motivul

Producătorul austriac de bijuterii Swarovski şi-a anunţat marţi intenţia de a renunţa la alte 1.000 de posturi din cele 4.600 de posturi care există în prezent la sediul său central, ca răspuns la competiţia intensă şi pierderile provocate de pandemia de coronavirus, transmite agenţia APA.Cele 1.000 de posturi se adaugă unui prim val de restructurări anunţate la finele lunii iunie, când Swarovski a informat că va elimina 600 de posturi la nivel mondial, dintre care 200 la centrul său istoric de la Wattens, în apropiere de Innsbruck, ca urmare a scăderii cererii în SUA şi Asia.Aceste concedieri sunt "dureroase dar inevitabile", a declarat preşedintele Swarovski, Robert Buchbauer. Potrivit acestuia, în 2020 cifra de afaceri a companiei ar urma să scadă cu aproximativ 35% sub pragul de două miliarde de euro.Potrivit unui program de restructurare, grupul Swarovski intenţionează să îşi unească sub o singură umbrele diferitele sale afaceri, care includ, bijuterii, accesorii pentru locuinţe şi parcul de distracţii Swarovski Kristallwelten, la cartierul său general din Watten, provincia Tyrol.Grupul are 34.500 de angajaţi la nivel mondial şi produce în special bijuterii în Austria, India, Thailanda, Vietnam, Serbia şi SUA. Produsele sale sunt vândute în aproximativ 170 de ţări, scrie agerpres.ro.