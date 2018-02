Suveranii românii cer să li se elibereze buletine fără CNP. Motivul e halucinant

Un şofer care avea la maşină numărul "VN 01 suveran" a fost oprit în trafic de poliţiştii rutieri din Rovinari. Bărbatul s-a autointitulat "Viorel Suveran" şi nu recunoaşte actele de stare civilă emise de statul român. Acesta susţine că face parte dintr-un grup care nu recunoaşte actele de stare civilă emise de statul român, pentru că, prin acestea ar deveni înrobi. Oamenii legii au desfăcut ei plăcuţele şi l-au chemat pe "viorel suveran", la sediul Poliţiei Rovinari. O situţie similară a avut loc în martie 2017, la Coldea, când un tânăr a protestat pentru că nu i se eliberează certificatul medical de născut viu, în bază căruia a să i se elibereze o carte de identitate fără CNP.

Poliţiştii i-au cerut şoferului să demonteze plăcuţele de pe maşină, dar acesta a refuzat.

Şoferul i-a acuzat pe poliţişti că-i distrug maşina şi a filmat tot incidentul.

Bărbatul face parte dintr-un grup care nu recunoaşte actele de stare civilă emise de statul român, pentru că, prin acestea, orice persoană ar deveni înrobit.

O situţie similară a avut loc în martie 2017, la Coldea.

Un tânăr a proteste în faţa Primăriei pentru că nu i se eliberează certificatul medical de născut viu. În baza acestui document, Mihai Poenar vrea să i se elibereze o carte de identitate fără CNP, pentru că astfel să nu mai fie urmărit de statul român.

"Creatorii sau deţinătorii de documente sunt obligaţi la solitarea persoanelor fizice şi juridice să elibereze documente sau copii care atestă că sunt conforme cu originalul. În ulitmele şase luni am venit cu 20 de cereri la Primăria Codlea şi mie mi-au invocat o altă lege. Am mers şi la procuratură şi în instanţă, pe motiv că ei nu au voie să elibereze. În alte judeţe, Olt, Galaţi, la Ploieşti, Timiş, Iaşi sau Sibiu s-au eliberat. Vreau acest document pentru este dovada existenţei mele pe pământ, certificatul născutului viu. Este cel mai puternic act pe care noi îl avem. Procesul este pe fond, la Tribunalul Braşov, Am făcut şi plângere penală la procuror, pentru abuz în serviciu, dar mi se pare că se trage de timp, de aceea şi protestez. Se trage de timp să mă las păgubaş, să uit... Am fost în două audienţe la primar, dar nu rezolv nimic. Este o copie după un act al meu şi cât timp ei îl deţin sunt obligaţi să îl elibereze. Am fost şi la Arhivele Naţionale, dar nu au mai primit acte din Codlea din 1920. M-au trimis la spital, că ei nu au voie, de la Primărie, dar în alte judeţe s-au eliberat copii după aceste acte conform cu originalul", a declarat Mihai Poenar, conform Adevărul.

Viceprimarul municipiului Codlea, Mihai Cîmpeanu, spune că din punct de vedere legal un astfel de act nu poate fi eliberat de primărie, pentru că este doar gestionat de administraţia locală.

Cazul lui Poenar nu este singular. Şi la Braşov există 15 astfel de cereri, numai că aici se pare că a existat o gândire coordonată, pentru că cererile depuse la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Populaţiei (SPCLEP) sunt tipizate.

"Noi am luat textul de lege şi l-am studiat, dar pentru că suntem asaltaţi cu astfel de solicitări, am solicitat un punct de vedere de la Bucureşti, de la instituţia care ne coordonează. Cei care au formulat astfel de cereri nu sunt de acord cu atribuirea CNP. Din cauză că am refuzat eliberarea acelui document, suntem ameninţaţi cu plângeri penale pentru abuz în serviciu. Mai mult, chiar ma primit de la o secţie de poliţie o citaţie în acest sens. Precizăm că textul de lege este foarte clar, iar singurul act ce poate fi eliberat este certificatul de naştere. Actele solicitate nu pot fi eliberate unor persoane fizice”, a precizat George Roşca, directorul executiv al SPCLEP Braşov.

CITEȘTE MAI MULT PE REALITATEA.NET.