Sute de vizitatori ai orăşelului fotbalistic s-au ales cu premii valoroase, după ce au participat la diverse tombole. Ce spun organizatorii

De la începutul turneului final EURO 2020, peste 270 de vizitatori ai orăşelului fotbalistic, organizat de PRIME, s-au ales cu premii băneşti şi cadouri după ce au participat la diverse tombole şi concursuri. Premiile sunt diferite, iar valoarea unora ajunge şi până la câteva mii de lei. Organizatorii concursurilor spun că vor continua să ofere alte sute de premii şi cadouri pentru microbiştii care şi-au făcut viză de reşedinţă în orăşelul fotbalistic din scuarul Teatrului Naţional de Operă și Balet "Maria Bieşu".În cadrul unuia dintre concursuri, cinci microbişti au fost provocaţi să-şi demonstreze abilităţile coreografice. Cei mai buni dansatori s-au ales cu premii."- Aşadar, dragii noştri, hai încă o dată să-i aplaudăm pe dansatorii noştri.- Vă mulţumim foarte mult. ""Noi am încercat să le facem tuturor bună dispoziţie. Ne bucurăm că am fost aplaudaţi. Pe toţi îi invit să vină aici, că este o atmosferă extraordinară."La pauză, microbiştii au fost invitaţi să participe la alt concurs."Descrieţi, printr-un cuvânt altfel, cuvântul energie. La viteză. Ne gândim mai mult de 2 secunde, ieşim din scenă. Trei, doi, unu, începem.- Putere, viteză. ""E o atmosferă foarte frumoasă. Cât despre concursuri, am participat a doua oară, dintre care am câştigat doar o dată. Şi cred că dacă o să mă invite pe scenă, o să încerc să mai câştig ceva."În fiecare seară, în orăşelul fotbalistic, microbiştii se pot înscrie la tombolă, unde sunt puse la bătaie premii de până la 1000 de lei."Aşteptăm şi noi deja după meci tombola, sper să fie numele meu pe biletul câştigător."În total, de la începutul turneului final EURO 2020, în cadrul tombolelor au fost împărţite în jur de 150 de câştiguri, iar peste 120 de microbişti s-au ales cu premii în cadrul concursurilor."Organizăm pentru cei mai mici concursuri să menţină cât mai mult mingea în aer sau să sară cu coarda. Sau pentru cei mai mari organizăm concursuri de dans, concursuri legate de sport. Ei pot primi cadouri consistente, sume de bani. De asemenea, chiar şi telefoane mobile au fost."În orăşelul fotbalistic care măsoară aproximativ 4 mii de metri pătraţi, au fost amenajate mai multe zone de agrement. Aici se vând băuturi răcoritoare, bere, dar şi gustări.Unul dintre cele mai aglomerate locuri din orăşel este zona în care, în pauza dintre meciuri, microbiştii pot juca fotbal la console. Copiii sunt cei care se bucură cel mai mult de această oportunitate. Pe durata Campionatului European de fotbal, orăşelul fotbalistic, care include 3 terase, îşi începe activitatea cu o oră înaintea fiecărei partide. Aici, meciurile sunt proiectate pe trei ecrane uriaşe. Microbiştii pot urmări fotbal atât de la terasa principală, unde au fost instalate peste 100 de mese, cât şi la altele două, care au fost amenajate în dreapta şi stânga Teatrului Naţional de Operă şi Balet. Acestea sunt acoperite, iar, în caz că plouă, microbiştii pot viziona meciurile de la adăpost. Orăşelul fotbalistic din centrul Capitalei este principala zonă a microbiştilor din ţară şi este organizat de postul de televiziune PRIME, iar Canal 3, Canal 5, Ruskoe Radio şi Publika FM sunt parteneri ai evenimentului. În acest weekend, mii de microbişti sunt aşteptaţi aici pentru a urmări primele meciuri din faza play-off a Campionatului European de Fotbal. Sâmbătă şi duminică se vor disputa câte două partide - de la ora 19.00 şi de la ora 22.00."Prieteni, nu faceţi prostie, nu staţi acasă, ieşiţi!"