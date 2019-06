Sute de veterani au protestat în centrul Capitalei. Ei condamnă trădarea lui Igor Dodon (VIDEO/FOTO)

Sute de combatanţi și veterani ai structurilor de forță din Moldova au participat la o manifestaţie paşnică în Piaţa Marii Adunări Naţionale, pentru a condamna ideea de federalizare a ţării, promovată de Partidul Socialiştilor şi de preşedintele Igor Dodon.

Cu pancarte în mâini, oamenii au cerut respectarea statului de drept şi suveranităţii Republicii Moldova. În acelaşi timp, veteranii cer demisia lui Dodon care primește ilegal din Rusia, până la un milion de dolari lunar pentru finanțarea PSRM, fapt recunoscut chiar de el.



Oamenii prezenţi la manifestaţie au semnat o rezoluţie care condamnă planul Kozak promovat de socialişti şi au promis că o vor trimite tuturor partidelor politice şi misiunilor diplomatice.



Prezenta rezoluţie este apolitică şi vine să susţină respectul pentru valorile şi libertăţile umane.Condamnăm cu vehemenţă actele de trădare a ţării şi ne opunem categoric federalizării RM.



Foştii combatanţi şi veterani ai structurilor de forţă spun că Igor Dodon ar trebui să îşi dea demisia.



Să cerem demisia preşedintelui Dodon. Să cerem autorităţilor legale ca să fie declarate persoane non-grata Kozac şi ambasadorul Federaţiei Ruse.



Veteranii spun că se simt umiliţi de aceste planuri de federalizare a ţării, pentru că în conflictul de pe Nistru ei au luptat pentru unitatea ţării.



" Îmi aduc aminte din clipele în care în jurul nostru erau băieţi de treabă, dar totodată am avut şi trădători. Am avut şi trădători pe care îi avem şi astăzi, îi vedem cum vor să dezbine ţara, îi vedem cum vor să facă fedaralizare. "



" Noi am luptat pentru integritatea, suveranitatea şi nu vrem ca ţara noastră să fie dezbinată şi să fie vândută separatiştilor şi lui Putin. "



"Am venit că nu suntem de-acord cu dnul Dodon care a făcut un plan Kozak ca să vândă ţara pe care noi am păzit-o."



Veteranii spun că Moldova trebuie să rămână un stat independent şi suveran, aşa cum scrie în Constituţie.



"Dodon trebuie să conştientizeze că veteranii sunt ridicaţi astăzi pe alertă, şi nu doresc ca RM să fie federalizată. Noi dorim ca Republica Moldova să fie recunoscută aşa cum este tranşant spus în Constituţia Republicii Moldova că este un stat independent. "



"Noi am venit să spunem nu federalizării ţării, doar cursul european. După 25 de ani după tăcere neclară iarăşi planul Kozac 2 vine în RM cu buna susţinere a aşa numitului preşedinte Dodon."



Potrivit organizatorilor, manifestaţia a fost una apolitică.

