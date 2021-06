Sute de vârstnici din Moldova au primit telefoane mobile şi au învăţat cum să le folosească

Fiecare al cincilea moldovean are peste 60 de ani şi doar o treime dintre aceste persoane folosesc internetul, arată datele Fondului ONU pentru populație. În condiţii de pandemie, situaţia a fost şi mai dificilă deoarece izolarea şi carantina i-a blocat în locuinţe şi i-a lipsit de comunicarea cu cei dragi. Prin proiectul „Aptitudinile digitale conectează generațiile”, ţara noastră şi-a propus să înveţe persoanele în vârstă să utilizeze tehnologiile de comunicare moderne.

"Iată, pornim și ascultăm. Cânt în corul bisericii și am nevoie de aceste cântece."



Maria are 65 de ani şi este din raionul Rezina. Acum poate folosi camera video, poate să telefoneze și abia așteaptă să-și facă un cont pe rețelele de socializare.



"Mie, personal, mi s-a părut foarte interesant. Dar nu știam cum să mă descurc cu telefonul. Dar copiii noștri ne-au învățat. Nu știm încă totul, dar dacă încercăm, reușim."



Liubov Golub are 80 de ani şi este cea mai vârstnică participantă din proiect. I-a fost greu, dar acum poate face poze și își poate suna nepoții.



"La început apăsam butonul greșit. Îl deconectam. Apoi îl sun pe nepotul meu şi îi spun: „Vania, vino, ceva nu e în regulă”. E ceva foarte necesar. Mai ales pentru persoanele în vârstă."



300 de femei și bărbați în vârstă au beneficiat deja de sprijin din partea a 50 de tineri voluntari. Iar programul continuă.



"Vom merge in 15 sate, in care vom instrui persoanele virstnice si tineri, cum sa acceseze anumite servicii online, cum pot solicita anumite documente care sunt disponibile online, sau pot accesa asistenta sociala sau medicala online."



Participanții la proiect au primit în dar smartphone-uri, cu sprijinul operatorilor de telefonie mobilă.



"Ne-am bucurat foarte mult ca proiectul nostru "Like de la bunei" a evaluat un parteneriat frumos UNFPA si HelpAge. In cazul acestui parteneriat am oferit smartfoane gratuite, servicii si minute gratuite pentru vârstnici, care locuiesc in zonele rurale ale tarii."



Voluntarii au fost gata să răspundă la orice întrebări şi au explicat cu răbdare toţi paşii necesari.



"Mi-a fost interesant să am asa o experienţă, sa fiu profesor pentru vârstnicii. Şi pur si simplu, am dorit sa-i ajut pe vârstnicii."



Până în prezent, programul s-a desfăşurat în raioanele Șoldănești, Rezina, Basarabeasca, Leova, Orhei și Strășeni.