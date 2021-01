Sute de studenţi au răspuns apelului de a preda în şcolile din ţară. Tinerii profesori sunt remuneraţi şi li se oferă garanţii sociale

Liliana Moraru are 27 de ani şi este studentă în anul III la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea matematică şi informatică. Tânăra a acceptat în luna noiembrie să facă parte din colectivul didactic al Liceului "Mircea Eliade" din Chişinău. Acum, are un salariu de aproximativ 4.500 de lei, carnet de muncă şi asigurare medicală."Predau matematica la două clase de-a zecea. Sunt angajată oficial, cu un contract de muncă, primesc şi salariu. După ce primesc diploma de licenţă intenţionez să rămân numaidecât în acest liceu. Mulţi dintre colegii mei mă invidiază şi îmi cer sfatul cum ar putea şi ei să meargă să predea", a declarat Liliana Moraru, studentă şi profesoară de matematică.Administraţia instituţiei susţine că ar putea solicita Ministerului Educaţiei mai mulţi studenţi."Pentru anul viitor noi vom cere patru cadre, tineri specialişti. Matematica, fizica, limba franceză şi engleză. Am angajat doi tineri specialişti la educaţia fizică, clasele primare şi sunt mulţumit de rezultatele pe care le-au avut în primul trimestru", a precizat Grigore Vasilache, directorul Liceului "Mircea Eliade".În şcolile din ţară activează şi peste 120 de studenţi ai Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă"."Toate studentele mele lucrează în şcoli acum, toate şi lucrează foarte bine sunt mândră de ele. Prima jumătate a zilei realizează ore în şcoală, iar apoi a doua jumătate realizează orele online, disciplinele, orele de universitate", a spus Liubovi Cibotaru, prodecan Facultatea Filologie şi Istorie, UPS "Ion Creangă".De asemenea, au decis să-şi încerce forţele pentru a preda elevilor şi 8 studenţi ai Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul."Ambele părţi câştigă, instituţia pe de o parte îşi scoate problema acoperirii cu cadre a locurilor vacante, iar studenţii fiind în ultimul an de studii deja au un loc de muncă", a menţionat Sergiu Cornea, rector Universitatea de Stat ''B.P.Haşdeu'' Cahul.Reprezentanţii Ministerului Educaţiei spun că în continuare au nevoie de sprijinul tinerilor, mai ales că în perioada pandemiei lipsa cadrelor a devenit şi mai stringentă."395 de studenţi ai anilor terminali s-au încadrat în activitate în instituţiile de învăţământ. Au fost remuneraţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Am limitat norma didactică pe care o poate lua un student profesor la nouă ore de activitate", a subliniat , Natalia Grîu, secretar de stat Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării.La începutul acestui an de studii, în instituţiile de învăţământ erau peste 2.000 de locuri vacante. Anul trecut, în sistemul educaţional au fost angajaţi 280 de absolvenţi ai instituţiilor de profil.