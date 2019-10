Sute de sportivi și-au etalat performanțele la Campionatul de Gimnastică Aerobică, desfăşurat la Chişinău

Sute de sportivi s-au întrunit la Chișinău pentru a-și etala performanțele în cadrul Campionatului de Gimnastică Aerobică. Primii în fața publicului au ieșit micii gimnaști, curajul și ritmul cărora au cucerit juriul.



Ediția acestui an reuneşte gimnaști veniți din Estonia, Ucraina și Republica Moldova. Aceștia afirmă că, au muncit mult pentru a ajunge aici.



”Se antrenează de la patru ani, acum are opt. Noi am venit din Estonia, orașul Kohtla-Järve. Înainte de competiții face zilnic antrenamente, dar în mod normal de patru ori pe săptămână. ”



”E dificil să ajungi la așa performanțe. Trebuie să fii în tonus, să te alimentezi corect, să dormi sănătos. Pentru că învăţ, e cu mult mai greu să te menții, dar sunt sportivă și trebuie să fac față. ”



”Este o muncă foarte grea dar mă simt mândră de asta. Gimnastica crează o anumită disciplină și un anumit respect.”



Alături de femei, în cadrul competiției vor concura și gimnaști băieți. Gleb Simciuc este din orașul Bălți și la doar 13 ani este desemnat campion în mai mult de cinci țări.



”Eu mă antrenez de aproape nouă ani. Am ales să fiu gimnast deoarece e interesant. Am mai participat în Bielorusia, Cehoslovacia, Bulgaria, Cehia, în România am fost. Am 56 de diplome și 45 de medalii”, a zis Gleb Simciuc, gimnast.



”Băiatul ăsta e mândria noastră, pentru că el de mic copil se antrenează serios, el peste tot la noi e primul. În Republica Moldova în categoria lui, el este primul, mai buni decât el, la momentul de față, nu există”, a spus Valentina Mihai, antrenor.



În cadrul campionatului care durează două zile concurează peste 150 de sportivi, cu vârste cuprinse între șase și 18 ani.



”Acestea vor fi evaluate de zece jurați, patru din care vor analiza elementele artistice, patru pentru tehnica de executare și alții doi vor aprecia nivelul de dificultate a elementelor. În cadrul campionatului se vor înmâna trei premii mari. Este vorba de câte o cupă, pentru primele locuri. Acestea vor fi înmânate echipelor care vor aduna cele mai multe medalii câștigate”, a declarat Alla Lutova, secretarul general al Federației de Gimnastică Ritmică.



”Campionatul de Gimnastică Aerobică” a ajuns la cea de a cincea ediție.