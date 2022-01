Sute de şoferi care conduceau maşini cu numere străine, AMENDAȚI anul trecut de către Serviciul Vamal

Sute de şoferi care conduceau maşini cu numere străine au fost amendaţi anul trecut de către Serviciul Vamal. În majoritatea cazurilor, automobilele erau conduse de alte persoane decât cele care au traversat frontiera. Potrivit unei prevederi legislative, care a intrat în vigoare acum 12 luni, proprietarii maşinilor cu numere străine nu îşi pot vinde bunurile pe teritoriul ţării şi nu le pot da în chirie sau în folosinţă unui alt şofer, cu excepţia rudelor de gradul întâi. Totuşi, mulţi refuză să se conformeze, iar site-urile specializate abundă în anunţuri privind vânzarea maşinilor cu numere străine.



Am luat legătura cu vânzătorul unui astfel de automobil, ne-am prezentat drept cumpărători şi am stabilit o întâlnire, la care am mers cu o cameră ascunsă. Din start, bărbatul a recunoscut că este vânzător intermediar.

Apoi a încercat să ne convingă că ar putea legaliza tranzacţia în cazul în care cumpărăm automobilul înregistrat în Lituania:



"- Nu e problemă să mergi?

- Nu-i problemă. Eu tot deodată când am luat-o mă temeam să merg.

- Dar să ies din ţară cu ea, pot?

- Sigur că poţi. Îţi fac procură şi poţi".

Însă, de mai bine de un an, legea interzice vânzarea maşinilor cu numere străine, donarea lor, transmiterea prin moştenire, închirierea, darea în comodat, gajarea sau punerea la dispoziţia unei alte persoane.

Totuşi, unii moldoveni refuză să se conformeze, chiar cu riscul de a fi amendaţi:

"Procură, da, se face?

- Aha.

- Şi nu e o problemă de mers.?

- Nu e nici o problemă.

- Poliţia nu o să mă oprească, nu o să mă amendeze?

- Nu ai întrebări".

"Transmitem actele, o zi, şi până când facem acolo, trimitem acolo asta, şi vă vine peste două zile procura. Ea nici nu trebuieşte nicăieri. În locul ei, e deajuns contractul de vânzare cumpărare, după lege".



"Important e testarea tehnică şi vinieta să aveţi.

- Şi nu e o problemă de mers cu ea?

- De mers nu, nu aveţi probleme. Şi pe urmă dacă vreţi, o puteţi devama".

Pe acelaşi site am găsit mai multe anunţuri de vânzare a unor maşini străine cu acte expirate. În unele, autorii menţionează că vând automobilele pentru piese, ceea ce la fel este interzis prin lege. Pentru astfel de încălcări, anul trecut, Serviciul Vamal a aplicat amenzi de aproximativ 18 milioane de lei.

"Încălcări ce ţin de încălcarea termenului, nescoaterea în termen a mijlocului de transport. Transmiterea la piese auto, dezmembarea mijloacelor respective, fapt care constituie o încălcare", a menționat Valeriu Cozarev, şef de secţie din cadrul Serviciului Vamal.

Totuşi, una dintre cele mai frecvente încălcări comise de către proprietarii maşinilor cu numere străine este transmiterea în folosinţă a mijlocului de transport unei alte persoane. În astfel de cazuri, ambele părţi riscă amenzi de până la 4 mii 500 de lei.

"De la începutul anului şi până la 14.12.2021, au fost întocmite în jur de 1000 de procese verbale şi fiind încasate în jur de un milion de lei. Astea îs plăţile încasate. Plăţile care au fost stabilite, au fost în jur de două milioane de lei", a declarat Valeriu Cozarev.

Termenul de aflare pe teritoriul țării a maşinilor cu numere străine nu poate depăși 180 de zile într-o perioadă de 12 luni consecutive. Excepție fac mijloacele de transport introduse în Moldova de către persoanele cu domiciliul în orice stat străin care dețin permis de conducere emis în ţara în care este înmatriculat automobilul. Acestora le este permisă aflarea pentru un termen de până la 3 ani.