Sute de profesori din ţară nu şi-au primit salariile, iar restanţele se ridică la circa 70 de milioane lei. REACŢIA Ministerului Educaţiei

Sute de profesori din ţară nu şi-au primit salariile de luni bune, iar restanţele se ridică la aproape 70 de milioane de lei, spun deputaţii din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor. Parlamentarii spun că instituţiile de învăţământ nu sunt finanţate corespunzător şi acuză Guvernarea că ar încerca să închidă şcoli.

"Ministerul de Finanţe a dus în eroare membrii Comisiei şi plenul Parlamentului şi a minţit despre acest fapt. Suma acumulată pentru datoriile salariale este de cel puţin 69,18 milioane de lei, datorii pentru lunile august, septembrie, octombrie şi deja noiembrie", a menţionat Petru Burduja, deputat BCS.



În raionul Basarabeasca sunt probleme cu salariile în trei şcoli.



"Gimnaziul din satul Iordanovca are un deficit de 369 de mii de lei la 11 profesori. Gimnaziul "Ştefan cel Mare" din satul Carabetovca, la 19 profesori şi în satul Başcalia, 25 de profesori. Consiliul raional nu are bani pentru a susţine aceste şcoli şi profesori şi pentru a acoperi deficitul bugetar", a declarat , Piotr Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca.

Situaţia este gravă şi în raioanele Ocniţa şi Donduşeni, unde mai e nevoie de aproximativ două milioane, respectiv de patru milioane de lei.



"Într-adevăr există de un milion 900 de mii deficitul bugetar, avem informaţia de la Ministerul de Finanţe că ni se vor aloca un milion 491 de mii în zilele apropiate şi rămâne 400 şi ceva pe care îi vom da din bugetul raional", a spus preşedintele raionului Ocniţa, Iurie Plopa.



Iar în satul Misovca din raionul Ialoveni, 12 profesori nu au mai primit salariul din luna iulie.



"Deficitul bugetar este de 859 de mii de lei şi acum am făcut proiect de decizie pentru data de 11 noiembrie. O să avem şedinţa Consiliului, am cerut să alocăm 480 de mii ca să dăm restanţa din iulie până în septembrie", a menţionat Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni, responsabilă de domeniul educației.



Pentru a nu ajunge într-o situaţie critică, Consiliul raional Glodeni a alocat bani pentru salariile unor profesori încă din luna mai.



"Ca să nu lăsăm profesorii în aşteptare la două instituţii din Glodeni am achitat noi salariile. Cam în jur de 600-700 de mii de lei. Am făcut mai multe adresări în scris prim-ministrului, ministrului Finanţelor, ministrului Educaţiei, Parlamentului", a explicat preşedintele raionului Glodeni, Ion Cojocari.



Şi la Călăraşi, prin decizia Consiliului Raional din septembrie au fost alocaţi peste 3 milioane de lei pentru plata salariilor profesorilor din 16 instituţii.



"Noi aşteptăm totuşi hotărârea Guvernului să hotărască prin minister să ne întoarcă înapoi banii ăştia, altfel noi nu o să avem cu ce achita alte instituţii", a menţionat Ştefan Bolea, preşedintele raionului Călăraşi.



Am solicitat o reacţie cu privire la restanţele salariale ale profesorilor atât din partea Ministerului Finanţelor cât şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Am primit un răspuns pe mail de la ministerul Educaţiei care precizează că banii necesari au fost alocaţi la rectificarea bugetară şi că miercuri va fi aprobat proiectul de hotărâre de guvern realizat în comun cu ministerul Finanţelor pentru repartizarea fondurilor.