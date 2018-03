Sute de oameni s-au adunat într-un oraş din Taiwan pentru a participa la Festivalul Lampioanelor

Sute de oameni s-au adunat într-un oraş din Taiwan pentru a participa la Festivalul Lampioanelor. Evenimentul încheie cele 15 zile de sărbătoare prilejuite de Anul Nou Chinezesc.



Pe lângă localnici, la eveniment au venit şi mulţi turişti. Toţi au fost încântaţi de spectacol.



"Am aflat despre acest festival pe internet şi am fost curios. Pentru că veneam aici în concediu, am vrut să ştiu mai multe despre lucrurile care pot deveni interesante".



Festivalul e organizat în colaborare cu ministerul taiwanez al turismului. Prima ediţie a avut loc în 1990.