Sute de oameni au promovat cultura gastronomică la Festivalul Peștelui, sărbătorit în Ialoveni

Peștele a fost vedeta zilei în satul Nimoreni din raionul Ialoveni, unde s-a desfășurat Festivalul Peștelui. Vizitatorii s-au delectat cu bucate din carnea fragedă, iar atmosfera de sărbătoare a fost creată de ansamblurile folclorice. Pentru eveniment s-a folosit aproximativ o tonă de pește.

Atracţia festivalului au fost bucatele tradiționale pregătite din pește: la grătar, prăjit sau umplut.



"Din pește se fac foarte multe preparate culinare. Avem peștele ca la Nistru, avem crapul haiducesc, avem diferite aperitive", a spus Coralia Babcenco,

bucătar.



"Noi prăjim pește. Îl dăm prin făină de porumb și îl prăjim în tigăi."



Surpriza zilei a fost zeama de pește. Bucătarii au făcut 300 de litri.



"E foarte dificil de a prepara 300 de kg, într-o cantitate atât de mare. Noi am pus cam 10 kg de legume și undeva 15 capuri de pește", a spus Nadejda Gangur

bucătar.



Festivalul a fost pe placul vizitatorilor, care au făcut cozi la tarabe pentru a-și cumpăra o bucată de pește.



"Foarte gustos. Frumos, frumos. Prima dată aici, frumos."



"Frigărui de pui, brânză, smântână cu mămăligă. Mâncarea e foarte gustoasă, ziua e bună, e foarte vesel. Mă bucur că lumea o hotărât să petreacă așa sărbători."



"Ne place stilul național, adică portul care se menține. - Ați apucat să gustați din bucate? - Da și am luat și la pungă."



"Am luat niște pește uscat pentru soțul meu care nu o vrut să vină, dar o să-i pară rău."



Câțiva pescari s-au întrecut într-un concurs la prins peşte. Totuși, timpul posomorât le-a cam dat bătăi de cap. Timp de o oră au prins doar un pește.



"- 300 de grame. Este un pește mic, foarte mic, adică cinci șase luni are.

- Cât pește credeți că o să prindeți azi?

- Foarte mult pește", a spus Radu Dabija pescar.



"- Totul depinde și de timp.

- Timpul de afară e bun?

- Nu îmi palce. Nu e plăcut de loc", a menţionat Petru Grijdan, pescar.



Organizatorii spun că prin acest eveniment și-au propus să promoveze tradițiile gastronomice din zonă.



"În primul rând mâncarea sănătoasă, avem foarte multe bucate eco și localitatea", a spus Natalia Eremia, organizator.



"Deja satul, vorbind de partea de cultură, partea turistică, promovare ce ține de valorile noastre, a luat ascensiune", a declarat Andrei Covali, primar s. Nimoreni.



Festivalul peștelui se află la a treia ediție.