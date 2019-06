Sute de moldoveni au apărat, a treia noapte, instituţiile statului. Ce așteptări au oamenii

Sute de oameni rămân în continuare în stradă după 3 zile petrecute în fața mai multor instituții ale statului. Din noaptea de sâmbătă şi până în prezent sunt pichetate clădirea Guvernului, Curtea Constituţională, Procuratura Generală, Ministerul de Interne, al Agriculturii şi cel al Finanţelor. Manifestanţii spun că nu vor permite uzurparea puterii de un grup de impostori.



Oamenii sunt indignaţi, în primul rând, de gestul lui Igor Dodon, care potrivit lor, nu mai poate fi numit preşedinte, ci agent al Federaţiei Ruse.



"Susținem în continuare Guvernul în frunte cu premierul Filip. Ceea ce se întâmplă acum, ideea de federalizare la care merge Dodon susținut cel mai interesant de un partid proeuropean a lu Sandu și a lu Năstase, este ceva inacceptabil.”



Unii sunt dezamăgiţi mai mult de Andrei Năstase şi Maia Sandu, care s-au deghizat în proeuropeni, dar în realitate, fac jocul Moscovei.



"Pe Facebook am văzut reclamă foarte multă și foarte multă despre Moldova federativă, cred că toți deja au văzut asta. Maia Sandu în 2017 declara că Dodon e trădător. Cred că totul este clar, toți trei is trădători, nu numai Dodon, da toți trei îs trădători, și Maia Sandu, și Andrei Năstase și Dodon.”



Oamenii sunt decişi să rămână în stradă până când alianţa Kozak ACUM-PSRM va accepta să ofere ocazia poporului să o judece în cadrul alegerilor anticipate.



"Vom sta atâta timp cât va fi necesar până organele statului funcționale își vor expune punctul de vedere, asta ne dorim, de asta stăm aici, pentru asta și protestăm.”



"Iacată - is ei, aeștea duc Republica și populația noastră, o duși la rîpă, o duși la rîpă. Vă închipuiți când aud eu pe domnul Andrei Năstase că el primește adica salariu de la parlament, 24 de mii și o zis că-i puțin.”



”Noi rezistăm că suntem de la sat, nu rezistă alții care ei is sătui de toate celea, dar noi o să rezistăm, noi știm nevoia și o să rezistăm. Vrem să apărăm drepturile omului, a tării cu așa constituție.”