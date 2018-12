Sute de moldoveni au ales să petreacă Crăciunul la pensiunile și vinăriile din țară

În timp ce unii moldoveni au pregătit bucatele acasă şi au stat ore în şir la bucătărie pentru ca masa de sărbătoare să fie plină cu de toate, alţii au ales să meargă la pensiunile şi vinăriile din ţară. Oamenii au fost întâmpinaţi aşa cum se cuvine - cu mâncare tradiţională, muzică live, dar şi vin.



Într-o atmosferă relaxantă, oamenii au venit împreună cu rudele.



"Foarte mult doresc ca să revenim la Crăciunul asta pe stil nou Suntem foarte bucuroşi că ne-am strâns într-un cerc de prieteni adevăraţi. Am ales aici fiindcă aici îi aşa un anturaj mai tradiţional românesc."



Această femeie, care lucrează în Italia, a hotărât să le facă o surpriză copiilor săi. Ea a revenit acasă de Crăciun. I-au dat lacrimile atunci când a vorbit despre familie şi casă.



"Am fost în străinătate şi am înţeles că patria noastră e cea mai iubită, fericită şi aşa cum suntem noi săraci, buni la sufelt vă iubim pe toţi. La Mulţi Ani. Vărs lacrimi pentru că au fost mulţi ani, multe Crăciunuri pe care nu le-am petrecut în familie."



"Sunt emoţii pe care le aştepţi de fiecare dată, când vin şi tot întrebam dacă şi-au cumpărat bilete sau încă nu. E o zi aşteptată, una pe care dorim să o petrecm cu cei dragi, pe care îi iubim."



De pe masa de sărbătoare nu a lipsit mămăliga, friptura, plăcintele coapte în cuptor şi vinul. La vinărie au venit şi câţiva turişti din China, care au rămas impresionaţi de vinul moldovenesc.



"Este extraordinar de bun. Aveţi un potenţial mare. Acum în China este tare solicitată Feteasca Neagră. - Aţi gustat şi mâncarea noastră tradiţională? - Astfel de bucate mâncam în fiecare zi, la prânz, la cină."



"Vreau să le doresc în primul rând căldură în familie, dragoste, sănătate, iar pe restul o să le facem, o să le cumpărăm. La mulţi ani."



"O sărbătoare apropiată, familiară cum stăm şi noi azi împreună cu finii dragi. Finii noştri ne-au făcut surpriză. Aici este o atmosferă dulce, la spatele nostru este o sobă ca la mama acasă."



"Crăciun Fericit şi la Mulţi Ani."