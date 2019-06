Sute de îndrăgostiţi de artă, veniţi să se delecteze la Festivalul DescOperă de la Butuceni. Spectatorii, impresionaţi

Muzică clasică în mijlocul naturii. Festivalul DescOperă adună şi în acest an la Butuceni sute de îndrăgostiţi de artă. Oamenii s-au convins din nou că peşterile de la Orheiul Vechi crează o acustică perfectă pentru muzica instrumentală. În cele trei zone amenajate, oamenii se vor putea delecta cu voci de aur din ţară şi peste hotare.



Unii spectatori au mai fost şi în anii trecuţi la festival, iar alţii au venit pentru prima dată:



"E prima dată pentru mine când vin la Orheiul Vechi la așa un concert frumos".



"Natura e frumoasă, concerte, artiști, e minunat într-un cuvânt".



"E interesant și e plăcut, asta-i una, dar și vrem să susținem, să susținem ceea ce, idei bune".



În cele trei seri de spectacole, artiştii de la Filarmonica Naţională şi de la Teatrul de Operă şi Balet vor fi sub bagheta dirijorului austriac Friedrich Pfeiffer care a participat şi la ediţiile anterioare.



"Festivalul este o comoară și o plăcere deosebită pentru mine, mai ales să concertez trei zile aici", a menţionat Friedrich Pfieiffer, dirijor austriac.



Tradiţional, DescOperă a adunat şi turişti din mai multe ţări, cum ar fi Austria sau chiar Statele Unite. Ei spun că au fost impresionaţi de satul moldovenesc autentic, au gustat din bucate tradiţionale şi s-au plimbat pe uliţe:



"Este cel mai frumos loc din Moldova și sunt pentru prima oară aici, totul este minunat".



"Am venit din Austria, din Viena, și motivul pentru care mă aflu aici este să-l cunosc pe dirijorul Pfeiffer, pe care l-am văzut şi în Viena".



La festival a venit şi violonista Rusanda Panfili, care de două decenii duce faima Moldovei peste hotare.



"Este foarte important ca oamenii să intre în contact mai mult cu muzica clasică, oamenii cred că simt muzica foarte intens, avem un public foarte călduros și primitor", a declarat Rusanda Panfili.



"Vom avea și unele surprize muzicale, pe lângă soliștii extraordinari de La teatrul de Operă și balet și Filarmonica Națională, o vom avea și pe Valentina Naforniță, extraordinara noastră soprană care va evolua în spectacolul „Elexirul Dragostei", a punctat Andrei Chistol, secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



În acest an, la Festivalul, organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, sunt aşteptaţi aproximativ cinci mii de turişti.