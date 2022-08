Sute de hectare cu diverse culturi agricole, compromise de secetă. Agricultorii spun că pierderile se ridică la zeci de mii de lei

Sute de hectare cu diverse culturi agricole sunt compromise de secetă. Lipsa precipitaţiilor reduce raoda de porumb, floarea soarelui, grâu şi orz. Agricultorii din raioanele de nord se plâng că nu vor avea nici jumătate din recolta preconizată, iar pierderile se ridică la zeci de mii de lei. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu a constituit, deocamdată, o comisie specială care sa evalueze prejudiciile.

Nina Movileanu deține aproape 300 de hectare, în raionul Ungheni. Lipsa de precipitaţii a afectat creşterea porumbului şi de floarea soarelui.



"Am planificat să strâng 9 tone de porumb, dar nu vor fi, vor fi maxim 2-3 tone. La fel şi cu floarea, am planificat 3 tone, dar dacă va fi sub o tonă, o să spunem mulţumesc de ce este. Problema este că noi suntem puşi singuri în faţa aceste probleme, nimeni nu ne ajută, ar trebui oamenii din minister să vină să vadă, din câmp în câmp", a spus Nina Movileanu, fermier.

Scumpirile la carburanți și fertilizanți au determinat şi ele nivelul pierderilor în agricultură.



"Am micşorat numărul de plante la hectar, dacă puneam 57 de mii, acum am pus 48, ca să reziste cât de cât, dar oricum nu a ajutat. Am luat şi măsuri de precauţie, ca să menţinem umiditate, nu am arat, dar am scarificat, dar nu am întors brazda. Uitaţi-vă la crăpătura asta din pământ, asta e rădăcină? E uscată toată, de unde să se hrănească", a spus Nina Movileanu, fermier.



În aceeaşi situaţie a ajuns Alexandru Budeanu, care deţine în raionul Ungheni aproape 450 de hectare cu porumb, orz, grâu şi floarea soarelui. Agricultorul constată că recolta de orz şi grâu a fost compromisă în proporţie de 60 la sută şi se aşteaptă la acelaşi lucru în cazul celorlalte culturi.



"Anul trecut am strâns 6-7 tone la hectare, anul ăsta doar trei. Floarea soarelui e absolut uscată, floarea nici n-a crescut, s-a oprit din creştere la jumătate. S-a respectat tot, îngrăşăminte minerale, e curat, s-au dat şi erbicide şi nimic" a declarat ALEXANDRU BUDEANU, femier Ungheni.



Tamara Fiştic, consilier pe comunicare al ministrului Agriculturii,Vladimir Bolea, a declarat că ministerul nu dispune, deocamdată, de informaţii despre cantitatea culturilor agricole compromise, în schimb a precizat că situaţia se schimbă de la o zi la alta, iar fermierii se pot adresa comisiei locale pentru situaţii excepţionale, care să vină să examineze terenurile şi să evaleze pagubele.