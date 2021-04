Sute de feroviari au ieșit din nou la protest. Aceștia spun că nu au primit salariile de cinci luni de zile

Sute de feroviari din Ocniţa, Bălţi, Basarabeasca şi Tighina nu au ieşit luni la muncă, în semn de protest faţă de reţinerea salariilor. Oamenii spun că nu au primit niciun leu de aproape cinci luni, iar în prag de sărbători nu au ce pune pe masă. De cealaltă parte, şefii secţiilor de întreţinere a Căii Ferate a Moldovei susţin că dacă angajaţii vor refuza să lucreze, va fi pusă în pericol securitatea circulaţiei feroviare.Mulţi dintre cei peste 100 de angajaţi ai filialei CFM de la Varniţa nu au ieşit luni la muncă, în semn de protest."Cum să trăim cu o bucată de pâine şi pe ceea să o împărţim, ca să ne ajungă pentru mâine? Pe lângă asta avem nevoie de îmbrăcăminte şi să achităm facturile."Muncitorii urmau să verifice şi să schimbe unele piese de la calea ferată, însă ei au lucrat doar jumătate de oră."Acum măsurăm distanţa dintre linile de cale ferată, dacă nu corespunde noi le strângem. Noi deja trebuia să le facem, dacă nu le facem la timp e grav din punct de vedere a securităţii trenului".Sidor Popescu lucrează la Calea Ferată din Varniţa de 27 ani. Bărbatul spune că aşa vremuri grele nu au fost niciodată."Într-adevăr nu avem de o bucată de pâine, dar puterea fizică aici trebuie zi de zi. Traversele de beton care cântăresc câte 280 de kilograme omul acela cum să le ridice, chiar şi câte 6 oameni nu poate să le ridice, nu au putere".Şi Boris Vicol spune că a ajuns la capătul disperării şi nu mai are nici putere, nici dorinţă să muncească."La lucru nu mă trage să vin că nu îmi dau salariul, nu mă trage la lucru pentru că parcă vin la mort. Scandal am în casă cu femeia.".De cealaltă parte, şeful secţiei de întreţinere a căii ferate din Tighina spune că nu poate face nimic."Limita este limită, eu nu pot să fac nimic, nu am bani, nici eu nu am primit salariul. Asta totul se răsfrânge asupra familiei, oamenii au copii mici. Doar Guvernul ne poate ajuta, ei sunt obligaţi, obligaţi, aceştia sunt oameni".Greve similare ale angajaţilor CFM au avut loc şi la Ocniţa, Bălţi şi Basarabeasca. Directorul interimar al instituţiei, Adrian Onceanu, nu a fost de găsit la telefon pentru un comentariu. Restanţele salariale ale CFM faţă de cei 6000 de angajaţi se ridică la 108 milioane de lei. Întreprinderea mai are datorii de aproximativ 300 de milioane către instituţiile creditoare. Recent, Comisia parlamentară de anchetă a constatat că în perioada 2010-2020 întreprinderea a fost delapidată de peste 1,5 miliarde de lei.