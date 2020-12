Sute de fermieri din țară au ieșit la protest. Agricultorii au cerut majorarea fondului de subvenţionare și a compensațiilor

Sute de fermieri din țară au venit la Chișinău cu tractoarele pentru a protesta. Agricultorii din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, care veneau la Chișinău cu 40 de tractoare, au rămas blocați timp de două ore la intrarea în oraș. Asta după ce polițiștii i-au oprit și nu le-au permis să ajungă la porțile orașului.



Fermierii şi-au ţinut tractoarele în mijlocul drumului timp de 20 de minute, iar în zonă s-au format ambuteiaje. Ulterior, poliţiştii i-au lăsat să-și continue drumul şi să parcheze în apropiere de porţile oraşului.



"Eu cred că nu e întâmplător, asta a fost comanda lor de sus, să ne blocheze, să ne mai ţină, să ne reţină două ore", a spus un agricultor.



În jur de 80 de utilaje agricole au fost parcate şi pe șoseaua Hânceşti. Aici a venit să protesteze cu tractorul şi fermierul Denis Pleșca, care are 300 de hectare în raionul Hânceşti.



"Am semănat porumb și floarea soarelui, dintre care floarea soarelui am luat 150 kilograme maxim la hectar, dar porumb, zero", a explicat fermierul.



Celor 40 de fermieri din Hânceşti li s-au alăturat mai mulți agricultori din Ialoveni și Leova:



"Toată viața am lucrat în agricultură și nu am cerșit niciodată nimic, dar dacă anul acesta a fost așa cum el este, este nevoie de suportul statului".



"Pentru ministrul agriculturii, primul mesaj este să-și dea demisia și să dea locul la o persoană responsabilă care să aibă capacități, să fie alături de noi și să insiste la Parlament și Guvern să ne rezolve problemele".



Fermierii sunt dispuși să rămână în stradă până când vor fi auziți de autorități. Ei solicită deputaților să găsească resursele financiare necesare pentru majorarea fondului de subvenționare, a creșterii compensațiilor pentru culturile agricole afectate de secetă precum și pentru restituirea accizelor plătite pentru motorina utilizată în agricultură. Fermierii au mai cerut ca Parlamentul să nu permită Guvernului majorarea cotei TVA de la 8 la 12% pentru importul și livrarea internă a producției agricole. Protestul este organizat de Asociaţia Naţională a fermierilor din Republica Moldova.