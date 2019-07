Sute de femei s-au plimbat cu tăvi pe cap în centrul oraşului Tamar din Portugalia. Totul face parte dintr-o paradă, organizată o dată la patru ani, prin care sunt slăvite divinitățile. Pe tavele cu o greutate de aproape 16 kilograme au fost aşezate flori şi pâine.

Doamnele care au participat la eveniment au purtat haine albe, iar lângă ele au stat întotdeauna bărbaţi pregătiţi să le ajute.



"În acest an, avem 748 de femei care au acceptat să meargă cu tăvile pe o distanţă de cinci-şase kilometri. Ele cântăresc în jur de 15-16 kilograme. Prin urmare, cred că puteţi înţelege ce eforturi depun cele care le duc."



Evenimentul a atras mii de oameni atât din ţară, cât şi de peste hotare.



"Prima dată am venit la acest festival când aveam 16 ani şi a fost o adevărată aventură. Atunci totul mi s-a părut uşor. Acum, însă, am 40 de ani.

Cred că a fost o idee bună să revin, dar nu este atât de uşor."



Festivalul tăvilor se numără printre cele mai spectaculoase și extravagante evenimente din Portugalia. Tradiția datează încă din secolul al XVI-lea.