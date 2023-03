Sute de femei la Marșul Solidarității. ”8 martie nu este doar despre flori și gingășie”

Un marş al solidarităţii a fost organizat în Capitală cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. Sute de persoane de diferite vârste au ieşit cu pancarte şi au cerut respectarea drepturilor femeilor din ţară. Manifestanţii au scandat şi împotriva discriminării, războiului, nedreptății, dar şi au venit cu un mesaj de susținere pentru femeile din Ucraina, victime ale războiului.

”8 martie nu este numai despre flori, gingășie şi tot ce se spune, dar este despre solidaritatea, drepturile femeii. Să trăiască într-o lume fără violenţă. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, nu doar în Ucraina, este violenţă, inclusiv, împotriva femeilor şi copiilor”, a spus o femeie care a participat la marș.

”Vrem să ne consolidăm, pentru că noi suntem cele care dăm viaţă şi trebuie să menţinem viaţa asta, bunăstarea. Trebuie să fim mai prietenoase şi cu bărbaţii, pentru că sunt două fiinţe care dau viaţă”, a afirmat o altă participantă a marșului.

Organizatorii marşului spun că evenimentul are loc în fiecare an.



”În fiecare an venim şi mergem la acest marş în semn de solidaritate faţă de toate drepturile pe care le-au redobândit femeile pe parcursul ultimilor ani şi pe parcursul istoriei. În fiecare an mergem la acest marş pentru a marca aceste drepturi, dar şi pentru a atrage atenţia publicului, societăţii şi autorităţilor despre acele drepturi şi acele inegalități care mai există în societate” a menționat Alina Andronachi, organizatorul marșului.

Printre sutele de femei a fost și Andrei Spînu, secretar prezidențial.

”Am fost la MARȘUL FEMINIST: femeile între pace și război/ediția a IX-a. M-am bucurat să văd mai mulți participanți decât în anii precedenți. Azi și în toate zilele să avem mai multă egalitate, dreptate și pace”, a transmis fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Potrivit Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, care a lansat Indexul Egalității de Gen 2023, patru domenii din cele şase analizate, piața muncii, politică, educație, sănătate, acces la resurse, stereotipuri și prejudecăți, au înregistrat regres în ceea ce privește asigurarea egalității de gen. Scorul egalității dintre bărbaţi şi femei a scăzut pentru domeniile politică, acces la resurse, sănătate, percepții și stereotipuri.



Marşul Solidarităţii este organizat din anul 2011.