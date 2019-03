Sute de femei, în goană după frumuseţe. Ce poţi vedea pe standurile de la Beauty 2019 (FOTOREPORT)

De la cosmetice naturale şi creme, până la cele mai revoluţionare metode de îngrijire a tenului şi corpului. Toate pot fi găsite la cea mai aşteptată expoziţie de produse cosmetice a anului.

Târgul şi-a deschis porţile la Moldexpo, în Capitală, iar standurile cu diverse produse cosmetice au atras sute de femei şi reprezentanţi ai saloanelor de frumuseţe:



"Am venit aici ca să vedem nişte nuanţe noi pentru îngrijirea picioarelor şi a mâinilor. Sperăm să fie ceva interesant pentru noi meşterii".



"Anul acesta am venit cu cel mai inovativ aparat sculptor care a câstigat premiul Best Astehtics 2018. Are trei tehnologii unice de slabire. La o şedinţă se pierd între patru şi 10 cm în două ore. Este cel mai puternic aparat in domeniul slabirii din lume existent la acest moment".



A fost coadă la standurile care prezentau gratuit, diverse proceduri de îngrijire:



"Eu fac studii de cosmetician şi mi-a părut o procedură nouă. Prima dată am auzit de ea, este ceva foarte interesant. Este o procedura de foc şi gheaţă, procedură de exfoliere şi piling".



"Chiar am vrut să nimeresc la această procedură, pentru că eu ştiu că ele sunt foarte scumpe, dar sunt foarte de folos".



Anul acesta, expoziţia se desfăşoară în trei pavilioane. Aici şi-au dat întâlnire peste 160 de reprezentanţi ai companiilor din ţară şi din străinătate. Unii au venit pentru prima dată:



"Este pentru prima dată când participăm la Târgul Moldexpo, venim din România din Constanţa de la malul mării. Atmosfera este foarte frumoasă".



"Ne aflăm pentru prima dată la expoziţie la târgul din Moldova. Sunt produse în premiera pe piaţa din Moldova, care deja de 18 ani sunt pe piaţa internaţională. Sunt una din cele mai îndrăgite produse americane pentru starurile de la Hollywood".



Printre vizitatori au fost şi bărbaţi:



"Vreau câteva cadouri pentru doamne, pentru fete că am, soţie".



"Vine 8 martie, trebuie un cadou. Poate ceva găsim".



Expoziţia Beauty 2019 este la cea de-a 22-a ediţie. Evenimentul se va desfăşura timp de patru zile.