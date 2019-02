Sute de femei din ţară şi din străinătate poartă genţi confecţionate de două tinere din Chișinău. Cât costă şi cum pot fi cumpărate

Sute de femei din ţară şi din străinătate poartă genţi elegante confecţionate de două tinere din Chișinău. Ele au deschis studioul acum un an și jumătate şi au reuşit să îşi creeze un nume în domeniu. Creatoarele de accesorii spun că genţile lor le dau încredere celor care le poartă.



Natalia Sergacov și Angelica Vlasov sunt la muncă şi duminica. Ideea de a face genţi pentru femei le-a venit după o călătorie.



"Ziua noastră de muncă are 17 ore, aşa că nimeni nu a plecat de nicăieri şi nicăieri. Nu facem această afacere pe banii părinților, bărbaților sau ai altora. De aceea, poate, nu ne dezvoltăm atât de rapid, cum am vrea", a menţionat Natalia Sergacov, director creativ.



La început, cele 2 partenere de afacere au investit câteva sute de euro, bani din care au cumpărat piele și au cusut primele modele, pe care le-au achiziţionat prietenele şi cunoştinţele. Acum, producţia se desfăşoară într-un atelier spațios, unde mai muncesc şi câţiva asistenți.



"Vrem ca fiecare geantă să fie unică, sa pună în evidenţă caracterul clientelor noastre. Pentru că nu fiecare tânără va fi de acord să poarte o geantă verde cu margine violet, adică trebuie să fie o fata destul de curajoasă", a precizat Angelica Vlasov, director financiar.



Pielea și accesoriile pentru genţi sunt aduse din Italia, iar produsele sunt cusute manual.



În medie, crearea unei genţi durează aproximativ o săptămână. O parte dintre ele sunt expediate în străinătate, iar cele care ajung în magazin nu rămân mult timp pe rafturi.



"Progresul este evident, crește exponential. Sunt fericită să văd genţile noastre pe stradă. Și ne bucură foarte mult când clientele ne trimit fotografiile de vacanță cu genţile noastre. Asta ne bucură mereu. Le cunoaştem pe majoritatea clientelor noastre şi comunicăm cu ele", a declarat Angelica Vlasov.



Genţile de autor confecţionate de Natalia Sergacov și Angelica Vlasov se vând cu cel puţin 150 de euro şi pot fi procurate online sau de la atelier.