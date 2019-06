Sute de femei din ţară, SALVATE de la moarte, datorită campaniei "Un doctor pentru tine"

Sute de femei au primit o nouă şansă la viaţă datorită campaniei "Un doctor pentru tine", în cadrul căreia au avut posibilitatea să-şi facă screening mamar gratuit. Unele paciente au aflat că au cancer în stadiu incipient, iar diagnosticul stabilit la timp le-a permis să se trateze.

Unul dintre cazurile fericite este al unei femei, în vârstă de 62 de ani, care a aflat despre tumoare în luna mai. Nici nu bănuia că este bolnavă, iar dacă mamograful nu ajungea la ea în localitate nu ar fi mers la medic. Ea a fost operată, iar acum viaţa îi este în afara pericolului.



"Acum mă simt bine, rezultatele au venit negative, sunt bune, deja nu mai am nimic, numai rana să treacă și gata", a menţionat pacienta.



Despre faptul că programul "Un doctor pentru tine" a fost închis de noua guvernare, femeia a aflat de la echipa noastră de filmare: "Foarte rău că a oprit-o. Asta mai ales pentru noi, oamenii de la țară, care noi nu ne deplasăm să ne căutăm de sănătate și ne vin nouă pe loc și ne controlează sănătatea, asta e foarte rău. pentru noi era foarte bine".



O femeie din raionul Strășeni a cerut să-i fie protejată identitatea, pentru că unele rude nu ştiu că este bolnavă. Ea a aflat că are cancer acum două săptămâni, în cadrul campaniei "Un doctor pentru tine". Este programată la operaţie în luna iulie.



"Am trecut controlul la glandele mamare, controlul medicului onco-mamolog și mi s-a spus că am o problemă", a explicat femeia.



Șeful interimar al Centrului de Sănătate din Strășeni, Victor Bahnaru, spune că de la lansarea campaniei "Un doctor pentru tine", aproape o mie de femei din raion au beneficiat de screening mamar, iar 120 dintre ele au aflat că au suspecție de cancer.



"Pacientele au fost trimise la examenul specialistului onco-mamolog, s-au supus unor investigații adăugătoare ultrasonografie, biopsie. Unele paciente au necesitat pregătire pre-operatorie, iar altele au avut și intervenție chirurgicală", a declarat Victor Bahnaru.



Săptămâna aceasta, noul ministru al Sănătății, Ala Nemerenco a închis campania "Un doctor pentru tine", implementată de guvernul Filip. Programul a fost lansat anul trecut şi avea drept scop oferirea accesului la serviciile medicale oamenilor din sate. De atunci, peste 80 de mii de pacienţi au beneficiat de consultațiile gratuite.