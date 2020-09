Sute de elevi şi studenţi care învaţă în România pleacă la studii. Din cauza pandemiei, verificările la vamă sunt riguroase

Duminică seara, la Gara de Sud, zeci de elevi şi studenţi plecau spre Cluj-Napoca."Va fi online primul semestru. Acum, din păcate, noi cei din anul doi, trei, nu am primit cămin din cauza pandemiei, pentru că s-a redus numărul de locuri. Putem sta doar câte doi în cameră, avem doar câteva cămine.""Primul semestru cel puţin vor fi online, nu cred că e o problemă, adică nu e obligatoriu să merg la Cluj, dar mai şi lucrez. Caut chirie acum când ajung.""Se va începe în mod normal, cu respectarea distanţei sociale într-un laborator mai mare. Au rămas aceleaşi cămine doar că s-a redus numărul de elevi, acum stăm doar doi în cameră până acum eram câte patru"."Avem actele emise de Ministerul Educaţiei din România că ne permit să însoţim minorii şi confirmarea că este admis la liceu. Nu ştiu, sigur că ne îngrijorăm, vom vedea, sperăm să fie bine."Administratorii rutei de transport spun că vameşii români verifică mai riguros pasagerii."Este o procedură mai riguroasă, se verifică actele personale, plus orice confirmare care atestă scopul călătoriei. În cazul în care există o confirmare că într-adevăr părintele merge şi în decurs de 24 de ore sau 48 de ore se întoarce înapoi, da este permis pentru a-i însoţi. Au fost cazuri când părinţilor nu li s-a permis.", a spus , Daniel Bălan, administrator rută de transport.Universităţile din România au impus măsuri stricte pentru a preveni îmbolnăvirea cu COVID-19. La universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava învaţă în jur de 1000 de studenţi moldoveni. Ei au fost împărţiţi în două grupuri care vor studia şapte săptămâni online, iar alte şapte vor merge în campus."Aceleaşi locuri de cazare vor fi folosite de ambele grupuri de studenţi, dar în perioade diferite de timp. Poate în anumite camere, nu multe, unde avem patru locuri de cazare în mod obişnuit, acum scădem la trei sau la două. Vor fi asigurate anumite camere pentru cazurile în care sunt semnalate simptome. Intrarea în cămin are loc odată ce prezintă acest test şi noi îi decontăm financiar testul nu numai acum, ci şi pe parcursul semestrului.", a zis Mihai Dimian, prorector Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava.