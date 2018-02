Sute de credincioşi s-au închinat astăzi icoanei şi moaştelor fericitei Matrona la Catedrala Naşterea Domnului

foto: publika.md

Sute de credincioşi au venit la Catedrala „Naşterea Domnului” din Capitală pentru a se închina la icoana și moaștele fericitei Matrona, aduse de la Moscova. Oamenii cred că relicvele fac minuni.



"Ea are mare putere. E trimisă de sus cu un înger pentru ajutorul nostru, pentru sănătatea noastră, pentru toate problemele venim la şi ne închinăm".



"După ce m-am marturisit la matroana mă simt mai usurel. Are o putere mare, să vă spun, care ajuta la oameni sa fie mai sanatoţi şi mai voiosi".



"Am venit astăzi să mă rog pentru familia mea, pentru ca să-mi ierte domnul păcatele şi să-mi dea sfănta Matrona sănătate, pace acasă şi în suflet".



Sfânta Matrona s-a născut în anul 1881 în regiunea Tula, din Imperiul Rus. Viaţa şi-a petrecut-o în rugăciune şi smerenie, iar pe timpul persecuţiilor comuniste, ea a trăit în casele mai multor credincioşi din Moscova. A decedat în 1952, iar în 1999, fericita Matrona a fost trecută în rândul sfinţilor de Biserica Rusă.



"Vrem să rugăm şi să îndemnăm credincioşii ca să vină să se închine şi să ceară de la maica şi Fericita Martrona binecuvantare şi ajutorul ei, pentru ca este grabnică, ascultatoare şi pe toti creştnii îi ajută si binecuvintează", a spus Serghei Lupan, preot.



Icoana și părticelele din moaștele fericitei Matrona se vor afla la Catedrală timp de două săptămâni.