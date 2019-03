Sute de credincioşi au mers la Catedrala Mitropolitană să se închine icoanei și moaștelor Fericitei Matrona de la Moscova

Catedrala Mitropolitană a devenit astăzi neîncăpătoare. Sute de oameni au venit să se închine icoanei și moaștelor Fericitei Matrona de la Moscova.

Cuvioasa este renumită pentru pacea şi bunăstarea pe care o răspândeşte în casele credincioşilor.



Oamenii s-au îmbulzit pentru a se închina moaștelor sfintei Matrona. Credincioşii sunt convinşi că rugăciunile sincere în faţa relicvei le vor fi de ajutor:



"Ne-am apropiat, am sărutat icoana".



"Matrona a fost o femeie care nu avea vedere, foarte credincioasă, foarte multă lume a lecuit. M-a apropiat, am luat informaţii".



"Făcătoare de minuni. Foarte emoţional, frumos, multă lume, plăcut".



"Le-am văzut, le-am aşteptat, le-am primit cu suflet, cu dar, cu credinţă".



Timp de două săptămâni, icoana se va afla la Chişinău.



"În Catedrala Mitropolitană a fost adusă icoana şi cu cinstitele moaşte ale Sfintei Fericitei Maicii Matrona, este absolut ajutătoare, este grabnică, folositoare. Acest lucru a fost observat de multitudinea de oameni", a declarat Vadim Cheibaş, secretarul Mitropoliei.



Catedrala din centrul Capitalei a fost neîncăpătoare şi pentru că, tradiţional, cei mai mulţi moldoveni se împărtăşesc după prima săptămână a Postului Mare.



Oamenii spun că postul le vindecă sufletele şi îi ajută să treacă mai uşor peste problemele vieţii:



"M-am bucurat că m-a ajutat bunul Dumnezeu şi am putut şi eu să ţin post, să vin să primesc sfânta împărtăşanie de care sunt foarte fericită şi bucuroasă".



"Aceasta am aşteptat practic o săptămână, am ţinut post negru, am citit rugăciuni, m-am pregătit. A fost o mare plăcere să vin să primesc şi cu sufletul şi cu trupul această fenomenală rugăciune şi împărtăşanie".



"Mult am aşteptat, cu răbdare mare. Clar că o să urmeze să mai ţinem post, de ce nu? Doar postul este pentru curăţirea păcatelor, pentru sănătatea noastră".



"M-am pregătit mult de această zi şi mă simt mult mai bine sufleteşte şi trupeşte. Cu ajutorul lui Dumnezeu sper să pot ţine tot până la Paşte".