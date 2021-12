Sute de copii s-au bucurat de sărbătorile de iarnă la un spectacol organizat de Ambasada Rusiei

Sute de copii s-au bucurat de sărbătorile de iarnă la un spectacol organizat la Teatrul Cehov din Capitală de Ambasada Rusiei şi de Casa Rusă. La eveniment au participat elevi din mai multe raioane.

''E foarte interesant şi super. Ceva nou. Este a doua oară când sunt aici şi e foarte interesant.''

''Da, din păcate din cauza carantinei, am ieşit mai rar, dar aşa, da, e foarte interesant să ieşi undeva.''

''- Chiar îmi place. - Ai mai fost la astfel de spectacole? - Nu. - Ce dorinţe ai pentru noul an? I-ai scris deja lui Moş Crăciun? - Da. Eu îmi doresc un spiriduș de pluş şi o cană cu Moş Crăciun.''

Copiii ne-au spus ce dorinţe au pentru noul an şi ne-au povestit cum a fost pentru ei anul 2021.

''Cred că acest an a fost frumos şi pentru mine şi pentru prietenii mei. M-am apucat de mai multe sporturi. A fost un an tare interesant.''

''Am o dorinţă ca această pandemie să dispară, ca toţi să aibă o dispoziţie bună.''

Copiii au fost însoţiţi de profesori, care spun că e foarte bine ca şi copiii din satele Moldovei să poată lua contact cu teatrul şi de a vedea un spectacol.

''Am venit cu elevii de la Liceul Teoretic "Aleksandr Puşkin" din Ungheni. Am adus copiii aici la spectacol. Bineînţeles că am venit cu cea mai mare plăcere, deoarece suntem invitaţi în nenumărate rânduri. Suntem recunoscători şi sper că şi copiilor o să le placă.''

''Copiii noştri sunt foarte fericiţi. Nu e primul an când venim aici şi ne bucurăm că avem o astfel de ocazie să vedem un spectacol.''

Organizatorii ne-au spus că scopul este de a permite mai multor copii să participe la spectacole şi să se bucure cu adevărat de magia sărbătorilor de iarnă.

''Asta e în fiecare an. Noi am făcut şi vom continua să facem asta, pentru că, prin astfel de acţiuni şi evenimente ajutăm copiii din Republica Moldova să întâmpine Noul An fericiţi. Pentru că Anul Nou e o sărbătoare aşteptată nu doar de copii, dar şi de adulţi'', a declarat soția amabsadorului Federației Ruse, Tatiana Vasnețova.

''Noi, Casa Rusă din Chişinău, suntem bucuroşi să fim partenerii acestei acţiuni care cuprinde mai bine de 25 de raioane ale Republicii Moldova şi bineînţeles că multe şcoli şi grădiniţe din Chişinău.''

Potrivit organizatorilor, de sărbători vor fi organizate astfel de evenimente în mai multe grădinițe și școli din diferite regiuni ale Moldovei. Copiii vor avea ocazia să urmărească un spectacol cu marionete şi vor primi cadouri de la Moş Crăciun. Evenimentele vor continua până în opt ianuarie.