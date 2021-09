Sute de copaci de pe marginea unui drum care trece prin câteva raioane ar fi fost tăiaţi ilegal

Sute de copaci de pe marginea unui drum care trece prin raioanele Hânceşti, Leova şi Cantemir ar fi fost tăiaţi ilegal. Ecologiştii din Leova bat alarma şi spun că defrişările ilicite au loc deja de două luni în baza unei autorizaţii emise de către Agenţia de Mediu. Mai mult, copacii tăiaţi nu ar fi fost marcaţi, iar lemnele ar fi fost vândute locuitorilor din preajmă.



Potrivit inspectorului de mediu din oraşul Leova, Vadim Cioric, au fost defrişaţi plopi cu un diametru mult mai mare decât este indicat în autorizaţie.



„Aici sunt 15 arbori, iată îl vedeţi şi pe acela de acolo, el depăşeşte diametrul de 0,68 cm cum este specificat în actul permisiv şi sunt arbori care sunt mult mai mari. El are peste un metru, adică din start e încălcare şi e tăiat ilegal, ilicit tăiat.”, a explicat Vadim Cioric.



Inspectorul spune că au fost retezaţi zeci de arbori sănătoşi.



"Ne trezim în majoritatea cazurilor că actele permisive sunt eliberate, sunt eliberate la arbori care nu necesită tăieri care nu sunt în stare de putrefacţie sau atacaţi de ceva boli sau prezintă careva pericol pentru societate."



Funcţionarul a menţionat că autorizaţia nu stabileşte zonele unde urmau a fi tăiaţi copacii. El a expediat mai multe demersuri Agenţiei de Mediu şi Administrației de Stat a Drumurilor, dar a primit răspunsuri vagi.



"În actul permisiv eu nu am văzut specificat de la ce kilometru, de la ce suprafaţă câţi arbori sunt, este numărul total de 4.936 unde scrie sectorul Hânceşti - Iargara, Iargara e în altă parte, noi suntem în Leova.", a spus inspectorul de mediu din Leova.



Şi locuitorii din raionul Leova sunt nemulţumiţi de tăierea arborilor de pe marginea şoselei.



"Nu sunt de acord cu aşa ceva. Copaci sănătoşi, au ani, au roadă, sunt verzi, pentru ce trebuie de-i tăiat?".



"E tot tăiat şi traseul de la Leova e tăiat tot şi aici e tăiat. Nu era însemnat nimic, nimic nu era însemnat, ei au luat şi au tăiat, mai întâi ce le-a părut mai uscat pe urmă şi verde şi uscat totul."



"Dacă el nu este însemnat nu ai dreptul să îl tai, l-ai tăiat poftim răspunde şi organizaţia trebuie să plătească, amendă, un copac trei mii de lei."



Pe de altă parte, responsabilii de la Agenţia de Mediu susțin că inspectorii pot sancţiona persoanele care au tăiat ilegal copacii.



"Este un act legal. Nu am fost informaţi de către Inspectoratul pentru Protecţia Mediului precum că sunt careva încălcări depistate în legătură cu construcţia respectivului traseu sau cu tăierea respectivei vegetaţii.”, a declarat Artur Luca, şef adjunct de direcţie în cadrul Agenţiei de Mediu.

Am solicitat o reacţie şi de la Administraţia de Stat a Drumurilor, însă reprezentanții instituției ne-au spus că vor reveni cu un comentariu.